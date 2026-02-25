Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

藍可兒翻版？︱中國妙齡女離奇柬埔寨俱樂部8樓墮亡 消息：獨自乘電梯上7樓

即時中國
更新時間：18:30 2026-02-25 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-25 HKT

一名22歲的中國劉姓女子，於柬埔寨當地時間23日下午，被發現在首都金邊一幢名為「鑽石天空」的大樓離奇墮樓身亡。據報，該大樓是一家曾因涉毒被查的娛樂俱樂部。惟死者的毒理檢測報告顯示，其體內並未發現毒品成分，令案件增添疑團。

據悉，劉姓女子生前入住附近一家酒店。閉路電視錄影顯示，案發當天下午，她獨自進入「鑽石天空」大樓，並乘搭電梯至7樓，其後經樓梯獨自登上8樓。，由於大樓8樓的監控設備尚未啟用，未能記錄其後續情況。

相關新聞：藍可兒事件翻版？︱陝西13歲少女人間蒸發 CCTV拍離奇奔跑最後身影片

警方調查指，大樓保安在聽到巨響後，發現死者倒臥在建築後方的水景區，並留意到8樓一扇窗戶呈開啟狀態。法醫檢驗證實，死者身體多處嚴重損傷，包括頭部重創及四肢骨折。警方初步認定其死因為高處墮下所致，但其墮樓的具體原因及經過，仍有待進一步調查。

相關新聞：藍可兒離奇死亡案 紀錄片Netflix下月首播

2013年，21歲加拿大籍港人藍可兒獨自前往洛杉磯旅行，其後在該市市中心的塞西爾酒店（Cecil Hotel）失踪。後來有由酒店客人投訴水壓不足，維修人員到水塔了解時，在水塔內發現她的屍體。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
6小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
9小時前
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:30
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
7小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
5小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
4小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
6小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
11小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT