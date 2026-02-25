藍可兒翻版？︱中國妙齡女離奇柬埔寨俱樂部8樓墮亡 消息：獨自乘電梯上7樓

一名22歲的中國劉姓女子，於柬埔寨當地時間23日下午，被發現在首都金邊一幢名為「鑽石天空」的大樓離奇墮樓身亡。據報，該大樓是一家曾因涉毒被查的娛樂俱樂部。惟死者的毒理檢測報告顯示，其體內並未發現毒品成分，令案件增添疑團。

據悉，劉姓女子生前入住附近一家酒店。閉路電視錄影顯示，案發當天下午，她獨自進入「鑽石天空」大樓，並乘搭電梯至7樓，其後經樓梯獨自登上8樓。，由於大樓8樓的監控設備尚未啟用，未能記錄其後續情況。



警方調查指，大樓保安在聽到巨響後，發現死者倒臥在建築後方的水景區，並留意到8樓一扇窗戶呈開啟狀態。法醫檢驗證實，死者身體多處嚴重損傷，包括頭部重創及四肢骨折。警方初步認定其死因為高處墮下所致，但其墮樓的具體原因及經過，仍有待進一步調查。



2013年，21歲加拿大籍港人藍可兒獨自前往洛杉磯旅行，其後在該市市中心的塞西爾酒店（Cecil Hotel）失踪。後來有由酒店客人投訴水壓不足，維修人員到水塔了解時，在水塔內發現她的屍體。