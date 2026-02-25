春運返程︱浙江女塞車19小時 一個原因心跳暫停險死

農曆年長假結束，許多人也在同一時間，急著回家上班上學。浙江有女子由福建回杭州遇上大塞車，19個小時只下車休息一次，導致患上「經濟艙綜合症」，雙側肺動脈多發栓塞，一度心跳暫停險死。

內媒報道，該女子早前由浙江自駕，春節年假後由福建回杭州，途中遭遇嚴重擁堵，在車內連續久坐長達19小時，期間僅下車休息一次。

全程慬下車休息一次

由於長時間保持坐姿，她下車後突然昏迷，經醫院確診為雙側肺動脈多發栓塞，甚至一度出現心跳驟停。

福建中醫藥大學附屬第三人民醫院的醫生指出，如果連續久坐超過4小時，下肢血液流動會明顯減緩，形成深靜脈血栓的風險隨之上升；若再飲水不足，血液黏稠度將進一步增加。一旦血栓脫落並堵塞肺動脈，極易引發急性呼吸衰竭，甚至導致猝死。

每小時補充約150毫升水分

醫生建議，長途出行過程中最好每隔1至2小時主動活動下肢，比如用力勾腳尖，有條件時下車步行5分鐘左右，以促進血液循環。

此外，每小時應補充約100至150毫升水分，幫助維持血液流動狀態。肺栓塞早期症狀較為隱匿，但一旦突發胸痛、呼吸困難、暈厥或出現單側腿部腫脹，就應立即就醫，以免延誤治療。