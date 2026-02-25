錯鋒出遊著數︱春節假結束機票插水 上海飛三亞¥200餘平過高鐵

農曆新年長假結束後，內地機票即進入「大插水」時間，2月底至3月期間，多條航線票價大減價，部份低至1折，上海飛三亞僅約200元，較坐高鐵還便宜。

重慶到哈爾濱價格腰斬

綜合內媒報道，從多個機票銷售平台數據顯示，春節9天長假結束後，多地的機票也大割價。四川觀察報道，2月25日成都直飛三亞票價降至400元左右，26日起多條直飛航班低至200餘元，較過年高峰降幅超80%。



除三亞外，多條國內航線也在低價區間：2月27日起成都飛昆明低至200餘元，3月2日起成都飛上海低至500餘元，成都飛西安低至300餘元。此外，前往麗江、桂林等方向機票也普遍降至200-400元。

紅星新聞指，有旅客過年前查詢，重慶到哈爾濱的價格是2000元左右，現在查詢是1000元左右，往返節約了2000元。

訂票平台數據，上海飛成都、南京飛重慶等航線，機票不稅低至1折以下；2月25日-3月10日，上海飛三亞票價低至200元；北京飛往三亞、廣州飛往北京的機票價格均在400元左右。