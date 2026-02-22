Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海南返程交通告急 部分機票逼近萬元

即時中國
更新時間：09:30 2026-02-22 HKT
發佈時間：09:30 2026-02-22 HKT

內地春節長假期近尾聲，海南出島交通昨迎來返程高峰，機票、輪渡車票全面告急，部分熱門航線經濟艙售罄，公務艙票價逼近萬元（人民幣，下同），再度將海南春節返程難的問題推向公眾視野。海南航空表示，將調配寬體客機，重點執飛往返北上廣航線。

「特地提前兩天收假，2月21日海口直飛杭州的機票最便宜就要4600元。」吳女士（化名）是海南人，在杭州工作，春節假期為了順利「飛」回杭州，她特地提前兩天結束假期返程。

內地「潮新聞」報道，購票平台顯示，23日（年初七，春節假期最後一天），海南三亞直飛杭州經濟艙機票基本售罄，當天最便宜的票價為9060元（不含稅），售票頁面顯示公務艙9.1折折扣。其餘幾趟直飛航班只剩全價公務艙機票，票價近萬元（不含稅）。

海南不但是春節「避寒」天堂，更是免稅購物的首選地。作為海南自貿港全島封關運作後的首個春節，當地文旅市場熱度急升。數據顯示，2月15日至18日，海口全市離島免稅店銷售額達4.28億元，其中cdf海口國際免稅城貢獻2.33億元，同比增長24.6%。

