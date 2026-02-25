巨嬰家長︱小孩杭州騎小馬驚到喊 父親掌摑牽馬人員

內地有小孩在動物園體驗騎小馬時受驚哭起來，父親竟然怪罪牽馬的職員，還掌摑對方。事件引起輿論批評，園方指，已就事件報警處理。

園方指已報警

網絡於22日有人發帖，指在當日下午於杭州野生動物世界的馬場內，看到有工作人員正在牽著一匹迷你馬，馬上坐著一名小孩子，其家長則在後跟隨。

目擊者指，當小馬快回到終點時，小孩疑受驚突然哭起來，其家長即往前推拉牽馬人員，工作人員並無反抗，家長之後還打了對方兩三次耳光，即使有其他人員分隔勸阻，家長仍再衝前掌摑牽馬者。被打工作人員事後仍安撫男子情緒並道歉。



杭州野生動物世界客服人員回應稱，22日確有小孩騎小馬時被嚇哭，同行的成人扇了工作人員耳光，園方已經報警處理此事，目前被搧耳光的工作人員在正常上班。富陽區文化市場執法部門工作人員也告訴記者，警方已介入此事。

網民則紛紛指責打人父親，指即使家長心疼孩子，也不能囂張打人。