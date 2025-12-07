杭州野生動物園黑熊發狂 撕撲飼養員驚慄畫面曝光︱有片

浙江杭州野生動物園發生熊咬人事件。一隻黑熊在表演途中發脾氣，將飼養員撲倒撕咬，致衣服破損，幸同場人員出手救出。

撲地撕咬逾40秒

內地網絡6日下午後流出多段涉及杭州野生動物園的熊攻擊飼養員的影片。

事發6時下午3時許，動物園正舉行表演，多隻黑熊踏平衡車進場，其中一隻在脫離平衡車，由飼養員帶領上表演台時，突然發狂襲擊飼養員。

人立起來最少有1.6米高的黑熊，先雙手揮舞和企圖咬飼養員，男飼養員不斷反抗，但迅即被黑熊撲倒，被襲飼養員掙脫不果遭壓在地上不斷打圈。

同場其他飼養員見奬，即趕來協助，眾人分持膠椅、木棍及其他表演道具，不停擊打和試圖拉走黑熊，一度成功救人，但不久黑熊又再攻擊飼養員，最後，在三四人合力下，趁黑熊咬著一個小型籃球架時，合力將牠架回飼養區。整個過程逾40秒。

有目擊者表示，事發時嚇得許多遊客大叫，被襲飼養員衣服嚴重破爛，手腳疑似受傷。事發後園方即時中止表演。

園方確認飼養員無生命危險。涉事黑熊被帶離並暫停表演活動，對其行為異常原因展開評估。富陽區有關部門初步定性為「意外事件」，推測飼養員攜帶的表演用食物氣味激發了黑熊搶食本能。

最新消息是被攻擊的飼養員發文報平安，指他並無受傷，涉事的黑熊「熊二」也沒受傷。飼養員指，事件可能他攜帶的紅蘿蔔和蘋果，吸引到為食的「熊二」，一時心急想取食造成。