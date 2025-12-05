日本熊出沒 | 單日5宗熊襲釀5傷 送報、家門前都遇襲 落雪仍出沒傷人

日本熊患今年特別嚴重，多地頻繁傳出野熊襲擊事件，周四（4日）在富山、長野、島根與岩手等都道府縣，陸續發生5宗熊出沒傷人事件，至少造成5人受傷。自今年4月以來，日本各地因熊襲擊導致的傷亡人數持續攀升，累計受傷人數達235人，其中13人死亡，受傷和死亡人數均為歷年最高。民眾原以為冬季迎來降雪後，熊隻便不會頻繁出沒，詎料仍有熊出沒傷人。

夫婦半夜遭熊撕咬 30歲猛男徒手擊退

其中在富山縣富山市的婦中町河原町，一對年邁夫婦清晨2時半左右在送報的過程中，突然遭到長約1米的野熊襲擊，75歲的丈夫及70歲的妻子都要送院治療。據報現場血跡斑斑、充滿熊隻腥臭，一名30多歲猛男徒手擊退熊隻。由於事發地點靠近小學，警方已為此加強巡邏。

到清晨約6時半，長野縣野澤溫泉村豐鄉也有一名78歲老翁在自家門前除雪時，遭到熊抓傷臉部及腿部，隨後被送院救治。該處鄰近溫泉度假村，有不少住宅與旅館，警方呼籲當地住戶保持警戒。

島根縣驚現首宗熊襲

而在島根縣益田市波田町，同日上午7時多也有一名70多歲老翁在社區中心附近遭熊襲擊，包括臉部及身體其他部位均有受傷，要送院治療。這也是今年度在島根縣內首度確認有人遭熊襲受傷，且該處鄰近一所小學，當局也呼籲民眾格外留意。

另外，岩手縣奧州市伊佐和大山町清晨6時多亦有一名60多歲婦人在住家附近的小路行走時，突遭熊撲襲並受傷。據指該名女子是發現家中的狗狗失去蹤影，循著腳印尋找時，才在離家約100米處遇襲。該名女子事後被送往醫院，狗狗則是自行返家，並未受傷。

235傷13死創新高

岩手縣的大船渡市也傳出有熊出沒，有獵人先是於前一天傍晚在老人院附近目擊到一頭熊，並於周四上午再度發現熊出沒。

日本放送協會報導指出，今年4月至本月4日，全國至少有22個都道府縣發生熊傷人事件，累計受傷人數達235人，其中13人死亡，受傷和死亡人數均為歷年最高。若依都道府縣比較，受傷人數最多的是秋田縣達66人，其次是岩手縣38人，福島縣24人，新潟縣17人，長野縣16人。

專家：冬眠時間被推遲

日本森林綜合研究所動物生態遺傳小組負責人大西尚樹表示，熊在本應進入冬眠的時期仍頻繁出沒，與其棲息範圍不斷擴展至人類生活區域有關。他說，熊在冬眠期間處於淺眠狀態，容易因人類活動或周邊動靜受到驚擾走出巢穴。此外，由於熊是在食物匱乏時才進入冬眠，如果人類生活圈周邊長期遺留食物，熊會持續覓食直至食物耗盡，導致冬眠時間被推遲。