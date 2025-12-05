Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本熊出沒 | 單日5宗熊襲釀5傷 送報、家門前都遇襲 落雪仍出沒傷人

即時國際
更新時間：11:47 2025-12-05 HKT
發佈時間：11:47 2025-12-05 HKT

日本熊患今年特別嚴重，多地頻繁傳出野熊襲擊事件，周四（4日）在富山、長野、島根與岩手等都道府縣，陸續發生5宗熊出沒傷人事件，至少造成5人受傷。自今年4月以來，日本各地因熊襲擊導致的傷亡人數持續攀升，累計受傷人數達235人，其中13人死亡，受傷和死亡人數均為歷年最高。民眾原以為冬季迎來降雪後，熊隻便不會頻繁出沒，詎料仍有熊出沒傷人。

夫婦半夜遭熊撕咬 30歲猛男徒手擊退

其中在富山縣富山市的婦中町河原町，一對年邁夫婦清晨2時半左右在送報的過程中，突然遭到長約1米的野熊襲擊，75歲的丈夫及70歲的妻子都要送院治療。據報現場血跡斑斑、充滿熊隻腥臭，一名30多歲猛男徒手擊退熊隻。由於事發地點靠近小學，警方已為此加強巡邏。

相關新聞：
日本熊出沒 | 今年恐不冬眠 近200人遇襲13死 獵人驚訝：完全沒脂肪

到清晨約6時半，長野縣野澤溫泉村豐鄉也有一名78歲老翁在自家門前除雪時，遭到熊抓傷臉部及腿部，隨後被送院救治。該處鄰近溫泉度假村，有不少住宅與旅館，警方呼籲當地住戶保持警戒。

島根縣驚現首宗熊襲

而在島根縣益田市波田町，同日上午7時多也有一名70多歲老翁在社區中心附近遭熊襲擊，包括臉部及身體其他部位均有受傷，要送院治療。這也是今年度在島根縣內首度確認有人遭熊襲受傷，且該處鄰近一所小學，當局也呼籲民眾格外留意。

另外，岩手縣奧州市伊佐和大山町清晨6時多亦有一名60多歲婦人在住家附近的小路行走時，突遭熊撲襲並受傷。據指該名女子是發現家中的狗狗失去蹤影，循著腳印尋找時，才在離家約100米處遇襲。該名女子事後被送往醫院，狗狗則是自行返家，並未受傷。

235傷13死創新高

岩手縣的大船渡市也傳出有熊出沒，有獵人先是於前一天傍晚在老人院附近目擊到一頭熊，並於周四上午再度發現熊出沒。

日本放送協會報導指出，今年4月至本月4日，全國至少有22個都道府縣發生熊傷人事件，累計受傷人數達235人，其中13人死亡，受傷和死亡人數均為歷年最高。若依都道府縣比較，受傷人數最多的是秋田縣達66人，其次是岩手縣38人，福島縣24人，新潟縣17人，長野縣16人。

專家：冬眠時間被推遲

日本森林綜合研究所動物生態遺傳小組負責人大西尚樹表示，熊在本應進入冬眠的時期仍頻繁出沒，與其棲息範圍不斷擴展至人類生活區域有關。他說，熊在冬眠期間處於淺眠狀態，容易因人類活動或周邊動靜受到驚擾走出巢穴。此外，由於熊是在食物匱乏時才進入冬眠，如果人類生活圈周邊長期遺留食物，熊會持續覓食直至食物耗盡，導致冬眠時間被推遲。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
19小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
7小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
6小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
11小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
18小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
19小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
14小時前
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
4小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
16小時前
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置｜Juicy叮
時事熱話
2小時前