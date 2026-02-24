Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐

即時中國
更新時間：09:01 2026-02-24 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-24 HKT

同樣生於美國，同為混血華裔，同樣站在體壇巔峰，谷愛淩、劉美賢分別代表中美出征米蘭冬奧會，但在中美全方位激烈競爭之下，美國政界和輿論瘋狂「踩谷捧劉」。「成為像劉美賢一樣的人」這話在社媒爆紅，除了她對美國的「忠誠」，還因為其父的民運背景，有助於構建自由VS專制的敘事。

劉美賢父親劉俊（劉俊國）是重慶人，1989年時為中山大學研究生，任廣州學生自治聯合會主席，後來經香港流亡美國，取得政治庇護，攻讀法學，成為律師，合夥開設律師事務所。他在美國通過白人女性卵子和代孕母親，生下五個孩子，劉美賢是大女兒，為培養愛女的滑冰事業，費盡心力，累計投入超過百萬美金用於教練等各種費用。

相關新聞：冬季奧運︱胡錫進批美方捧劉美賢踩谷愛凌 「小肚雞腸真的很low」

相關新聞：貝森特批代表中國如同出賣美國 谷愛凌：我贏了才變政治出氣袋

劉美賢名揚世界，美國媒體紛紛報道「單身父親」劉俊的付出，卻不提她的母親。她的母親是誰？原來就是「中功」二號人物閻慶新，一度掌控着這個龐大經濟帝國的財政大權。

上個世紀八九十年代，氣功熱席捲中國，「大師」輩出，包括張宏堡1987年創立的「中華養生益智功」（中功）。中功全盛時期號稱在中國擁有3800萬信眾、10萬員工，每年獲利數億元人民幣。1999年，中國宣布法輪功和中功為邪教組織並加以取締，張宏堡來到美國獲得政治庇護，宣布成立「中國影子政府」自命為「總統」，糾結了一堆民運人士。

閻慶新曾是「中功」掌管財務的二姐，和張宏堡同居生活，但後來反目成仇，2003年狀告張宏堡，涉及金額2300萬美金。劉俊就是閻慶新的代理律師，而且還與大20歲的閻慶新結婚。當時閻慶新已經年過60歲，缺乏生育能力。2005年，劉美賢出生，閻慶新是她法律上的母親。2006，張宏堡車禍身亡。2010年，劉俊與閻慶新離婚。算起來，老太太也80多歲了，但無法公開分享女兒的榮光。

紀曉華 

