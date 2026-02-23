科技年貨︱華強北新春營收漲35% 日均客流75萬酒店無房

科技年貨持續走俏！「中國電子第一街」深圳華強北新春熱度拉滿，人頭湧湧的火爆場景處處可見，日均客流75萬人次，營收按年大漲35%。240小時過境免簽政策令海外採購商「商務考察+新春體驗」無縫銜接，在華強北過年外商佔比按年飆升50%，酒店搶到沒房。當地一站式供應鏈高效便捷，日均發件超過300萬件，4成發往全球，年貨貨值已突破千億元人民幣。 ▍中國組 ▍

AI眼鏡銷量激增七至八成

大年初五，年味尚濃，全國科技年貨採購首選地華強北的華強電子世界，已經異常忙碌。商場剛開門便迎來洶湧人潮，商戶們忙着上新備貨、解答諮詢，採購商穿梭展位洽談合作，消費者紮堆體驗試用。



「今天就是衝着AI八駿來的！」《21世紀經濟報道》報道，手持榜單清單的消費者李先生直奔無人機專區，一邊對照榜單體驗最新款無人機，一邊向店員問價。「華強北AI八駿」榜單是當地街道基於近兩月真實銷售資料評選而出，涵蓋無人機、機器人、AI眼鏡、AI玩具、AI手錶、AI翻譯機、AI學習機、AI音響八大品類，一經推出就成為全球消費者「科技年貨」採購指南。

華強北街道資料顯示，截至昨日，春節期間，當地全域營收按年增長35%，近兩個月，科技類產品整體銷售額較平日增長超30%，其中AI眼鏡銷量激增70%至80%，無人機、機械人銷量增長30%至50%。

2026年，華強北AI產品佔比從2023年12%躍升至41%，「AI+硬體」創新成果不斷湧現。大批創客留深過年，客商前來採辦科技年貨。賽格電子市場春節不打烊，元器件、AI模組諮詢量、成交量成倍增長。

不少消費者在選購完AI產品後，紛紛前往周邊商圈，帶動餐飲、美容、文娛等業態同步升溫。

帶動周邊商圈同步升溫

2026年廣東推出「廣貨行天下」春季行動，採用「政府搭台、平台助力、企業參與」模式，在全省開展系列促銷。在「廣貨行天下」帶動下，華強北也變身城市網紅文旅目的地，周邊酒店預訂按年增長35%，平均入住率80%，按年提升28個百分點，外籍人士入住率翻倍。商圈日均客流75萬人次，超7000名外籍客商來自183個國家和地區，在華強北過年的外國客商佔比按年提升50%。