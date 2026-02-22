雲南虎跳峽︱一家三口行未開發地段 8歲童失足墮崖身亡

雲南香格里拉虎跳峽大年初五（21日）發生致命意外，有8歲男童在未開放區域意外滾落山崖死亡。

傷者最初哭出聲

據網傳影片及極目新聞報道，有目擊的戶外領隊指，事發地離當地最近的客棧不到3公里，是中虎跳峽一段野外的徒步路段。該路段1米多寬，當時山上風很大，小孩不慎墜落後，滾到20多米的山下。

目擊者指，男孩墜落後，「我們趕到小孩身邊時，最初還能哭出聲來」。該領隊指，男孩是與兩名家人出遊，並沒有跟團。出事的是中虎跳峽一段野外路段，當地此前已封閉管理，不讓遊客進入徒步。

另一目擊者指，救援人員將男孩抬回山上時，已失去知覺，他的父親則坐在路邊失控大哭。



有知情人士表示，事故發生後，下午5時許醫護人員到現場時，男孩因頭部受傷嚴重已無生命體徵，其是和爸爸、奶奶一起來遊玩的。

香格里拉市文旅局指，男童已不幸遇難，目前當地正在調查處理中。迪慶州應急管理局工作人員介紹，事發地並不在虎跳峽景區內，是附近的未開放區域。