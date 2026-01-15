Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網紅野景點︱徒步客「望郎歸」頻遇險 深圳宣布封山

即時中國
更新時間：09:11 2026-01-15 HKT
發佈時間：09:11 2026-01-15 HKT

位於深圳七娘山東南面的「望郎歸」區域，近日再有登山客意外身亡。深圳大鵬半島國家地質自然公園前晚發布公告，指「望郎歸」片區屬於未開放山域，「存在安全隱患」，決定封閉該區域。

未開放山域 存安全隱患

據上游新聞報道，本月11日，一名年約40歲男子在「望郎歸」非開放區域發生意外死亡。據同行朋友稱，死者過去曾接受心臟手術。大鵬新區南澳辦事處證實，當日一名男子在丁心湖附近昏迷倒地，辦事處第一時間配合警方開展救助，但男子經搶救無效身亡。


相關新聞：獨行青年爬「望郎歸」失聯 4個月第4人

「望郎歸」位於深圳第二高峰七娘山的東南面，與香港的西貢相對望，因山頂花崗岩經風化形似佇立眺望的女子而得名「望郎歸」，有網民稱之為深圳版「望夫石」。

去年，該區域接連發生行山客遇難事件。據了解，「望郎歸」區域沒有成形道路，沒有手機信號，沒有應急設備，當局呼籲勿冒險前往。

