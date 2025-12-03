Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

獨行青年爬「望郎歸」失聯 4個月第4人

即時中國
更新時間：09:07 2025-12-03 HKT
發佈時間：09:06 2025-12-03 HKT

一名23歲男子上月30日在深圳七娘山「望郎歸」獨自行山期間失聯。這是4個月內「望郎歸」區域第4人失聯，此前3人均證實遇難。

早前3人徒步失聯遇難

上游新聞引述南澳辦事處人員表示，失聯者溫某（23歲，男）11月30日上午10點半獨自一人從鹿雁科考線起點往大雁頂（望郎歸）方向上山，最後出現位置在大水坑附近。當局事後展開搜索，但目前沒有傳回進一步消息。

網上照片顯示，登臨「望郎歸」後有絕佳的觀海視角。 trip.com
網上照片顯示，登臨「望郎歸」後有絕佳的觀海視角。 trip.com

「望郎歸」山峰位於深圳大鵬半島七娘山主峰東南方向，海拔434米，因山頂花崗岩經風化形似佇立眺望的女子得名。該區域屬於深圳大鵬半島國家地質公園未開放區域，因為山頂風景壯麗，吸引不少徒步愛好者及網紅前往「打卡」。

穿越深圳「望郎歸」。 九派新聞資料圖
穿越深圳「望郎歸」。 九派新聞資料圖

今年8月至10月，「望郎歸」區域已有3人徒步失聯遇難，當局曾發安全警示。大鵬新區戶外運動協會負責人表示，「望郎歸」的山路比較野，有很多岔路口，一旦走錯路很容易出事。前段時間深圳天氣悶熱，徒步過程中很容易發生中暑事故。

