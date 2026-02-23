《食神》谷德昭？︱男子街頭爭執疑不敵出大絕 當街大便掟屎彈攻3大漢︱有片

周星馳經典作品《食神》中，由谷德昭飾演的「唐牛」當眾大便一幕讓人印象深刻。內地一宗街頭糾紛，演變成「生化襲擊」。爭執一方有人在街頭即場大便，然後徒手拿起「溫屎彈」，掟向對方，再用污手追抹與他衝突的男子嘴部，駭人行徑連拍攝的居民也大感意外。

「別為女人大打出手」

網絡近日流傳一條影片，拍攝時間及地點不詳，但明顯是在國內。

影片顯示，有兩幫男子夜間在街頭，站於兩輛汽車中間爭執。期間有估計是之前被打的背心男子在白色汽車內走出，指罵對方3名男子。背心男的朋友則在中間試圖阻止。

影片明顯是樓上居民所拍，拍攝的男女交談時透露，衝突疑與女性有關，有人勸架時表示「別因為一個女的大打出手」、「你看，都打得渾身是血了」。

疑吃了虧的背心男突然轉身走到一棵樹下，褪下褲子便蹲在地上大便，「辦大事」過程約18秒，期間不時抬頭駁嘴。

背心男穿回褲子後，即彎下腰徒手執起剛屙出的大便走回出馬路。當時，對方已轉身準備離開，背心男友人發現有人打算發動「生化襲擊」，即拉著友人衣服極力阻止。

背心男最終不埋友人拉扯，成功將仍然溫熱的屎彈掟中對方一人頭部，其他二人隨即揮拳還擊，但發現背心男「玩屎」後，一度後退，反而背心男仗著有屎手「加持」不依不饒的追擊，逼得對方再不顧污穢，兩次埋身擊倒背心男。影片結束。

至發稿時，仍有官方通報有關事件。