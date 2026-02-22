無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片

福建有初中女生扶救騎單車跌倒的老人，被對方索賠22萬人民幣事件後，湖北襄陽又出現「好心被雷劈」事件。有男子在商場協助制止企跳女子後，反被對方家屬包圍指罵。網民紛紛指，救人男子是因為壞了人家訛騙商場的陰謀。

好心抽走凳子解危機

網上廣泛流傳一條影片，指是發生於20日，湖北襄陽某商場。



相關新聞：2初中生扶自炒婦遭索賠¥22萬 原告方已撤訴︱有片

影片中，一名穿深啡外套女子，站在凳上，於商場玻璃欄桿邊大叫和企圖跳樓，其旁邊則有一名穿淺色外套女子拉扯制止。

之後再有一男一女走近，疑是企跳女家人加入阻止，企跳女期間一度單腳跨越欄桿，其家人間亦出現疑似互相指鬧的動作。

情況持續混亂之際，正於企跳女背後食肆排隊用膳的一名男子，走到企跳女背後，一手拉著對方衣服防止她躍出，一手抽走其用來站高的凳子，解除其跳樓危機。

奇怪的是，企跳女家人隨即紛紛包圍好心男，質問他為何突然抽走企跳女的凳子，令企跳女跌落地。即使好心男被女友拉走，放棄候餐，但企跳女的家人仍然不依不饒，跟著好心男指罵，期間更有一名赤裸上身的男子，不斷推撞好心男，並似在「喊打喊殺」。

影片引起許多網民討論，認為好心男是阻人財路，「人家本來是過來訛商場的，現在好了，你上門了」、「壞了別人掙幾十萬的買賣」、「仔細看白衣女的手，給人往上拽呢」、「現在對無賴不但沒有處罰，還有獎勵」、「好人難做，不要臉的東西太多了」、「寧可袖手旁觀，不可見義勇為」、「還不救一條狗，狗都知道感恩」。

影片中的商場或當地公安，發稿時仍未就事件有通報。