湖南墜崖殉職6消防 國家消防救援局負責人出席追思會

即時中國
更新時間：14:12 2026-02-22 HKT
發佈時間：14:12 2026-02-22 HKT

湖南婁底市新化縣消防救援局消息，2月21日，李江、陸洲、陳煌、易湘宇、段文圭、曹思賢6人的追思會在婁底市新化縣殯儀館舉行。國家消防救援局、湖南省應急管理廳等的負責人，出席悼念，送別墮崖殉職消防員。

相關新聞：湖南新化消防車墜崖6人殉職 擔架搶救畫面曝光

追思會在當日10時開始，新化縣消防救援局負責人介紹6人生平，婁底市消防救援局負責人致悼詞。隨後，全體人員向遺像三鞠躬並作最後告別。

2月19日16時許，新化縣消防救援局一輛消防車在當地爐觀鎮完成滅火救援任務後，返程途中意外墮崖，導致6名消防隊員因公犧牲，1名消防隊員受傷。

 

