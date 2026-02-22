湖南墜崖殉職6消防 國家消防救援局負責人出席追思會
更新時間：14:12 2026-02-22 HKT
發佈時間：14:12 2026-02-22 HKT
發佈時間：14:12 2026-02-22 HKT
湖南婁底市新化縣消防救援局消息，2月21日，李江、陸洲、陳煌、易湘宇、段文圭、曹思賢6人的追思會在婁底市新化縣殯儀館舉行。國家消防救援局、湖南省應急管理廳等的負責人，出席悼念，送別墮崖殉職消防員。
相關新聞：湖南新化消防車墜崖6人殉職 擔架搶救畫面曝光
追思會在當日10時開始，新化縣消防救援局負責人介紹6人生平，婁底市消防救援局負責人致悼詞。隨後，全體人員向遺像三鞠躬並作最後告別。
2月19日16時許，新化縣消防救援局一輛消防車在當地爐觀鎮完成滅火救援任務後，返程途中意外墮崖，導致6名消防隊員因公犧牲，1名消防隊員受傷。
最Hit
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
2026-02-21 10:00 HKT
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
2026-02-20 15:47 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT