湖南新化消防車墜崖6人殉職 擔架搶救畫面曝光

湖南長沙新化縣19日16時許，有消防車完成任務後，返程途中墜崖，導致6名消防員殉職1名隊員受傷。有目擊村民指，現場的山路陡窄，救援人員的汽車要停在山下，步行1公里到墜崖處救人。事故原因仍在調查。

有目擊村民指，現場的山路陡窄，救援人員的汽車要停在山下，步行1公里到墜崖處救人。

消防車墜崖後官方禁止其他車輛上山，以免妨礙救援。極目新聞

救援人員用擔架將墜崖消防員抬走。極目新聞

救援人員用擔架將墜崖消防員抬走。極目新聞

據極目新聞21日報道，現場為湖南新化縣爐觀鎮金鵝村飛鵝界組附近的盤山公路，目擊的村民陳先生表示，當日知道事故後，趕往現場打算協助救人，抵達時已見消防、救護等車輛停在山下，只准官方救援人員通過。

他解釋，因山路狹窄，「路很陡，有很多急轉彎，也不寬」，有對頭車時必須避讓才能通過。

陳先生指，事故後，消防員們下車步行上山進行救援，步行距離約有1公里，期間不斷有人用擔架將墜崖消防員抬出。他指，事故當日並無下雨。