免簽遊俄成風 貝加爾湖團人均¥16888起

自俄羅斯去年對中國免簽以來，貝加爾湖成為中國遊客的熱門目的地，且費用不低。內地一間旅行社發布的海報顯示，「貝加爾湖冬日奢遊」8天7晚，人均16888元（人民幣，下同）起，含門票、住宿、機票、餐食、接送機等，其中特別安排2天的奧利洪島北線深度遊；另有一款「貝加爾冬日限定遊」，8天7晚的價格是18999元起。

網民：冰面到處是裂紋

不過，多位曾到貝加爾湖奧利洪島旅遊的網友稱，當地風景雖然美，但安全性存疑。一位網友上周剛從當地回來，她說當地不允許社會車輛開到冰面上，但島上的特色車輛「小鋼炮」可以載客上冰。而貝加爾湖的冰面看起來並不完整，到處都是裂紋。

俄羅斯去年對中國免簽以來，中國遊客到俄國旅行的人數大增。新華社

在貝加爾湖生活過的萬先生說，一些導遊和司機為了拍照好看，會帶遊客去沒有任何標識的野冰面，但這是拿命換照片。

萬先生提醒，當地政府每年會在安全冰面插木棍畫線，只走木棍路線，才相對安全；遊客真想去無人區，必須坐氣墊船或超大輪子的水陸兩用車，普通車隨時可能掉進冰縫；這幾年冬天越來越暖，貝加爾湖的冰面不穩定，冰縫會突然裂開、越來越寬。