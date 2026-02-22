俄羅斯貝加爾湖｜黑司機硬闖冰裂縫沉湖中國遊客7死 現場畫面曝光：水深達18米

大年初四，8名中國遊客遠赴俄羅斯暢遊著名的貝加爾湖景區，卻在奧利洪島附近因冰面破裂，連人帶車沉落18米深湖中。除了後座一人成功逃生外，其餘7人溺亡。涉事的俄羅斯司機也在事故中死亡，據稱他私下接單組織此次冰上遊覽，非正規旅行社。有目擊者指司機強闖冰面裂縫引發事故。這是1個月內當地第2宗涉及中國遊客的致命意外。

▍中國組 ▍

罹難的中國遊客所搭乘的同款「小鋼炮」汽車。

當地時間20日下午3點半，一輛當地特色的「小鋼炮」麵包車行駛至貝加爾湖結冰的湖面時，冰層突然破裂，車輛墜入湖中。當地政府稱，事發地點位於前往奧利洪島的冰面通道，該通道未開放，且禁止車輛通行。另有氣象愛好者稱，貝加爾湖所在的中西伯利亞地區本月15日起氣溫一路向上，湖畔城市伊爾庫茨克日平均氣溫2.3度，創下100多年來2月最高值。

當地氣溫創百年新高

目前救援人員已發現7具遺體，通過水下攝像頭可見，車輛已在貝加爾湖霍博伊角附近定位，事發區域水深度約18米，裂縫寬約3米。內地極目新聞引述一位事件目擊者說，涉事車輛僅兩三分鐘就沉入湖中。車上一位男子在車輛沉湖前的最後一刻打開了車門，其他途人立即用繩子將他從冰裂縫中拉上冰面。

該目擊者說，事發地是一處藍冰觀賞點，附近有好幾條冰裂縫，現場除了發生意外的車輛外，周邊還有其他幾輛載有遊客的車輛。事發時，附近車輛上的男性基本都前往救援，但車輛下沉太快，實在沒有辦法。

附近車輛乘客前往救援

俄媒報道，貝加爾湖冰面因近期升溫出現裂縫，駕車上冰極度危險，當地政府已經嚴格禁止。然而這輛車依然上冰行駛，且據目擊者反映，司機看到冰面裂縫後，沒有停車或繞行，而是試圖加速通過，導致車輛直接墜入。有報道稱，涉事司機為44歲當地男子，曾擔任兒童足球教練，據稱他以遠低於市場價接單，非正規旅行社。

中國駐伊爾庫茨克總領館人員對內地極目新聞證實，涉事車輛沒有相關正當旅遊執照，來自江蘇的倖存者目前身體良好，精神狀態趨於穩定，其妻子墜湖溺亡。部分遇難人員家屬將於近日赴伊爾庫茨克處理後事，總領館將積極協助。

1月28日，同樣有一輛「小鋼炮」在貝加爾湖奧利洪島附近的冰面上翻車，導致一名75歲中國女遊客死亡，4名中國遊客受輕傷。據紅星新聞，當時那輛車並非直接掉入冰湖中，而是駛入冰縫導致側翻，而車上並沒有扶手和安全帶等安全設備。