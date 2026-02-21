絕世好老闆｜四川火鍋店新春4日狂賺¥34萬 盈利全數派員工

四川遂寧一間連鎖火鍋店的老闆因其「絕世好老闆」作風而爆紅。他連續第四年，將新春期間的盈利全數分派給員工，雖然內地餐飲業競爭激烈，今年亦「加碼」將3日收入增至4日，豪派近34萬元（人民幣，下同）花紅，以慰勞員工在佳節期間的辛勞。

店長分近萬五 清潔阿姐都有$1400

該火鍋店老闆黃厚明宣布，將旗下6間分店由年三十至年初三，合共4日的全部利潤33.9萬元，全數分給140多名員工。當中分得最多的店長，獲派14860元；有侍應最高亦分到4865元；即使是分得最少的清潔阿姐，亦有1447元「利是」，人人有份，皆大歡喜。

黃厚明受訪時坦言，自己創業前亦做過四年侍應、傳菜員，深明前線員工的辛酸，尤其新春期間需犧牲與家人團聚的時間，工作量亦倍增，故萌生「分錢」想法，補償員工的付出。他憶述，今年初二回到店中幫手，發現員工每日平均要做過百張枱，工作強度極高，「這是他們理應得到的。」

雖然餐飲業競爭激烈，今年生意難做，已關閉兩間分店，總花紅金額亦比去年50多萬少，但黃厚明仍堅持「派錢」傳統，更主動增加派發日數。他解釋，去年為吸客推出更多優惠，令利潤減少，但強調：「員工好，顧客好，生意才會更好。」

據悉，黃老闆平日福利亦相當不俗，設有「孝順金」鼓勵員工行孝。他更透露，下一步目標是希望為前線員工爭取「一周雙休」，待遇看齊其開設的火鍋底料廠，務求全面改善員工福利。

