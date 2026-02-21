Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

絕世好老闆｜四川火鍋店新春4日狂賺¥34萬 盈利全數派員工

即時中國
更新時間：19:20 2026-02-21 HKT
發佈時間：19:20 2026-02-21 HKT

四川遂寧一間連鎖火鍋店的老闆因其「絕世好老闆」作風而爆紅。他連續第四年，將新春期間的盈利全數分派給員工，雖然內地餐飲業競爭激烈，今年亦「加碼」將3日收入增至4日，豪派近34萬元（人民幣，下同）花紅，以慰勞員工在佳節期間的辛勞。

店長分近萬五 清潔阿姐都有$1400

該火鍋店老闆黃厚明宣布，將旗下6間分店由年三十至年初三，合共4日的全部利潤33.9萬元，全數分給140多名員工。當中分得最多的店長，獲派14860元；有侍應最高亦分到4865元；即使是分得最少的清潔阿姐，亦有1447元「利是」，人人有份，皆大歡喜。

相關新聞：河南企業年會6000萬現金鋪枱 員工限時數多少拿多少

相關新聞：東北「霸總」10年累計給員工發40億花紅 現場擺數米高「現金牆」成標籤

黃厚明受訪時坦言，自己創業前亦做過四年侍應、傳菜員，深明前線員工的辛酸，尤其新春期間需犧牲與家人團聚的時間，工作量亦倍增，故萌生「分錢」想法，補償員工的付出。他憶述，今年初二回到店中幫手，發現員工每日平均要做過百張枱，工作強度極高，「這是他們理應得到的。」

雖然餐飲業競爭激烈，今年生意難做，已關閉兩間分店，總花紅金額亦比去年50多萬少，但黃厚明仍堅持「派錢」傳統，更主動增加派發日數。他解釋，去年為吸客推出更多優惠，令利潤減少，但強調：「員工好，顧客好，生意才會更好。」

據悉，黃老闆平日福利亦相當不俗，設有「孝順金」鼓勵員工行孝。他更透露，下一步目標是希望為前線員工爭取「一周雙休」，待遇看齊其開設的火鍋底料廠，務求全面改善員工福利。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
2小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
9小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
影視圈
5小時前
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台網民「屈」香港海關偷親戚護照 遭圍剿發文認衰
兩岸熱話
9小時前
荃灣灣景廣場 寬敞大廳富空間感 鄰近荃灣西站
荃灣西3房戶叫價890萬 大廳寬敞富空間感 鄰近荃灣西站海濱長廊｜筍盤
筍盤推介
8小時前
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
1小時前
野豬年初二夜襲馬鞍山營地 偷入搗亂帳篷神奇飄浮式翻起 長髮女受驚因一事大哭｜Juicy叮
野豬年初二夜襲馬鞍山營地 偷入搗亂帳篷神奇飄浮式翻起 長髮女受驚因一事大哭｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
2026-02-20 13:30 HKT