赤口衝突︱河南平頂山「電雞」碰撞 大媽召兒媳拖鞋狂摑15歲女︱有片

河南平頂山一宗「電雞（電動單車）」碰撞事故，演變成網上激憤事件，事故中1名15歲女童駕「電雞」碰到一名大媽，雙方爭執，大媽即召來兒媳，二人用磚頭掟、拖鞋狂摑耳光及腳踢女孩，令少女變「豬頭」。警方指，已對涉事夫婦採強制措施。

眼睛被打至骨折變「豬頭」

據網上流傳的影片顯示，年初三（19日）赤口，晚上約7時40分，河南平頂山郟縣茨芭鎮一條馬路，有兩輛「電雞」翻側在地，1名大媽坐於地上，1名少女背對鏡頭坐在地上。

相關新聞：2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片

少女遭面前一對穿黑衣男女不斷毆打，包括女方用腳踢，男方不斷持拖鞋摑面等，少女過程中全無還手閃避。

事後有自稱是少女的姐姐發文，指當晚妹妹與大媽發生碰撞後，對方不斷辱罵，妹妹還口後，大媽便召喚兒子及兒媳前來，兒子一到，便拿起磚頭擲向妹妹頭，之後即如影片所見，不停毆打妹妹。

期間有路人看不過眼阻止，包括一名抱著女孩的女子勸阻，同樣遭這對夫婦打罵。

少女據稱被打致眼窩骨折，脾胃損傷，臉部被打得「不成人樣」。

涉事夫婦遭刑事強制措施

事件迅即激起網民憤怒，指普通一宗交通事故，大媽竟召來兒子當街瘋狂毆打少女，行為令人髮指，要求警方追究嚴懲。事件不斷發酵，成為21日的微博熱搜首位。



相關新聞：內蒙男子餵貓惹爭執 遭鄰居狂捅要害亡

21日茨芭鎮人民政府發通報，指茨芭鎮楊某與丁某洛因電動二輪車碰撞引發口角。楊某兒子劉某飛、兒媳韓某娜到達現場後，對丁某洛同行的姐姐丁某樂及現場人員郭某、張某凡、薛某源進行辱罵、毆打。

目前，公安機關已對犯罪嫌疑人劉某飛、韓某娜採取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。