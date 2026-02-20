Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龍站︱北上男眼神飄忽身有可疑針孔 揭底褲「攝」1.7克海洛英

即時中國
更新時間：19:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-20 HKT

西九龍站海關近日於一名入境男子身上查出1.7克海洛英。

海關發布消息，近日，西九龍站海關查獲一名進境旅客在內褲夾層內藏匿海洛英，毛重1.7克。西九龍站海關關員在對進境旅客進行監管時，發現1名進入海關監管區且未向海關申報的男性旅客眼神飄忽、精神異常亢奮，海關關員遂對其進行攔截檢查。

檢查過程中，海關關員發現其皮膚上有針孔若干，決定對其升級查驗。經進一步查驗，關員發現其穿著的內褲有一個破洞，隨後在該破洞內查獲注射器針頭1個、透明塑料膜包裹的可疑粉末6粒，毛重1.7克。後經專業機構鑑定，在該批粉末中檢出海洛英成分。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
7小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
10小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
林逸華律師行本周一遭警方搜查並帶走一批文件。資料圖片
警查「碰瓷黨」上門檢走大量文件 律師樓提司法覆核指文件受法律專業保密特權保護
社會
6小時前
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮（資料圖片）
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
22小時前
2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片
00:36
2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片
即時中國
3小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
2026-02-19 17:27 HKT
星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家分享催運中獎心得
04:17
星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家 分享催運中獎心得
申訴熱話
11小時前