西九龍站︱北上男眼神飄忽身有可疑針孔 揭底褲「攝」1.7克海洛英
更新時間：19:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-20 HKT
西九龍站海關近日於一名入境男子身上查出1.7克海洛英。
海關發布消息，近日，西九龍站海關查獲一名進境旅客在內褲夾層內藏匿海洛英，毛重1.7克。西九龍站海關關員在對進境旅客進行監管時，發現1名進入海關監管區且未向海關申報的男性旅客眼神飄忽、精神異常亢奮，海關關員遂對其進行攔截檢查。
檢查過程中，海關關員發現其皮膚上有針孔若干，決定對其升級查驗。經進一步查驗，關員發現其穿著的內褲有一個破洞，隨後在該破洞內查獲注射器針頭1個、透明塑料膜包裹的可疑粉末6粒，毛重1.7克。後經專業機構鑑定，在該批粉末中檢出海洛英成分。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。
