上海父子東北墮冰窿 「趴地」救人英雄身份曝光｜有片

更新時間：16:36 2026-02-20 HKT
新年期間，吉林長春發生驚險意外。一對來自上海的父子遊客，周六（17日）在南湖公園冰面行走時，冰層突然爆裂，雙雙墮入冰冷的湖水中。危急關頭，一名正在休假的武警戰士奮不顧身，匍匐在薄冰上，成功將兩人救起，並留下一句：「我是軍人，無時間猶豫！」

「人疊人」趴冰施救

事發於大年初一上午約11時，來自上海的顧先生一家九口正在長春南湖公園遊玩。當顧先生踏上冰面時，腳下冰層突然碎裂，整個人直墮冰窿。其父親情急之下上前救助，亦一同墮湖，情況極度危急。

正在休假的武警戰士劉宇鎮目擊險情，毫不猶豫即刻上前。面對不斷開裂的冰面，他喝令家屬切勿靠近，並迅速以「趴地」姿勢，分散身體重量，匍匐前進至冰窿邊緣，再奮力將已凍僵的父子拉出。整個救援過程僅歷時約兩分多鐘。

墮湖父子獲救後，對這位「救命英雄」再三致謝。劉宇鎮僅低調回應：「群眾遇到危險，軍人就應該衝上去，這是我的本份。」

據悉，救人英雄劉宇鎮於2018年入伍，現為武警吉林總隊四平支隊中士。入伍以來，他訓練刻苦，多次圓滿完成任務，是部隊中的出色戰士。

公園冰上活動全面叫停

事後，長春市南湖公園管理處發出緊急通知，指湖面冰層已不具備安全條件。自2月19日起，公園所有冰上項目已全面關閉，並嚴禁任何市民及遊客再上冰或穿越冰面，以防意外再生。

