廣東陽西4級地震 深圳震動明顯港人亦有感

中國地震台網正式測定，14:28廣東陽西(北緯21.75度，東經111.77度)附近發生4級地震，震源深度11公里。地震預警網在地震波到達前51秒向廣州發出預警提示。許多網民反映在深圳也感到明顯震動，香港也有市民報告有地震。



震央周邊5公里內的村莊有紅光村、高潮村、隴石村、白石根、石牌樓村、石牌大村、大下嶺、奇敖村、海坦、東一村，20公里內的鄉鎮有程村鎮、溪頭鎮、平岡鎮、織篢鎮、埠場鎮、織貢鎮、白沙圩鄉。

廣東許多網民表示感受到地震。

周邊縣城：震中距陽西縣16公里、距江城區23公里、距陽東區28公里、距陽春市47公里、距恩平市73公里，距陽江市25公里。

香港有民眾向天文台反映亦感到震動。香港天文台指，暫收到約百名市民報告，稱感到震動，時間持續約數秒。