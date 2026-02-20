Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江蘇湖北3日兩燃爆致20死 浙江湖州全面禁售煙花爆竹

即時中國
更新時間：11:40 2026-02-20 HKT
發佈時間：11:40 2026-02-20 HKT

江蘇、湖北在農曆新年期間，3日內先後有煙花店爆炸，已導致20人死亡。應急管理部宣布將派明查暗訪組到各地排查煙花爆竹的安全。浙江湖州宣布，19日起全面禁止售賣煙花爆竹。

相關新聞：湖北煙花店初二爆炸12死5屬未成年 應管部派明查暗訪組全國排查 ︱有片

湖州發布19日通報，指湖州市安全生產委員會辦公室，截至2月18日，全市24家煙花爆竹零售點均已完成證、貨回收工作，湖州市2026年春節期間煙花爆竹銷售時間（2月10日至2月18日）已經結束，現已進入全域禁止銷售時段。

要求民眾若發現湖州市範圍內存在違法銷售煙花爆竹的情況，第一時間聯繫應急管理或綜合執法部門，也可以通過電話或安全生產舉報平台進行投訴舉報，一經查實，將依法從嚴查處。

在內地，舉報非法銷售可以撥打110、12345或12350，也可以直接撥打屬地電話進行投訴舉報。

