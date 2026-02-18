Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖北煙花店初二爆炸12死5屬未成年 應管部派明查暗訪組全國排查 ︱有片

即時中國
更新時間：20:20 2026-02-18 HKT
發佈時間：17:27 2026-02-18 HKT

湖北宜城初二發生煙花爆竹爆炸事故，一家煙花爆竹售賣門店起火，造成12人死亡，當中5人未成年。事故後，應急管理部宣布將派明查暗訪組到各地排查煙花爆竹的安全。

11人入店買煙花遇難

央視新聞報道，事發地點為襄陽市宜城市鄭集鎮金鋪村四組12號的千和百貨店。周三（18日）下午2時許該店起火爆炸，過火面積約100平方米。

網傳現場影片所見，爆炸威力強大，大量濃煙從門店湧出，期間大量爆竹不斷被引燃，有民眾嘗試附近，亦有民眾在門店外圍觀。當局派出多輛消防車到場，並封鎖現場。事發原因正在進一步調查。

19日，官方於記者會上公佈，經調查，死者中除1人為經營者林某外，其他11人均是購買煙花爆竹的顧客，分別來自四川成都的3人、鐘祥市胡集鎮的4人、宜城本地人4人。

事故發生後，國務院安委會辦公室、應急管理部在18日召開會議，要求務必加強煙花爆竹全鏈條安全監管，嚴防各類事故發生，並將派出明查暗訪組到全國各地排查。

相關新聞：連雲港煙花爆炸釀8死 國務院安委辦掛牌督辦

本月15日，江蘇連雲港東海縣因村民個人燃放煙花不當，導致附近一煙花爆竹經營部爆燃，造成8人遇難、2人輕微灼傷。

