惠州公司懸賞60萬元 尋找走失明星模特犬

更新時間：09:20 2026-02-20 HKT
發佈時間：09:20 2026-02-20 HKT

近日，一則「60萬元重金尋狗」的啟事在社交平台引發關注。發帖的是廣東惠州一間公司，走失的是一隻「明星模特犬」。公司相關負責人表示，這隻犬的價值高，若能成功找回，60萬元懸賞金一定會兌現。

《現代快報》引述相關負責人付先生稱，走失的犬隻名為辛巴，是一隻4歲半的成年公犬，屬於伯恩山犬品種，體形較大，體重約37公斤，以黑、白、棕三色為主，性格溫順親人、乖巧聽話，是公司團隊的「重要一員」，更是陪伴大家多年的「明星模特犬」。

付先生回憶，2月1日下午，工作人員帶着辛巴前往上海虹橋機場附近的南石橋路參加一場寵物相關活動，其間辛巴不慎走失。

不少網友質疑60萬元重酬是真的嗎？對此，付先生說，60萬元對於公司而言並非難以承受的數額，只要有市民、網友能提供關鍵線並幫助找到辛巴，這筆懸賞金一定會兌現。

 
 

