Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

智能醫生｜中國科研團隊研發AI看病系統 診斷罕病有根有據

即時中國
更新時間：18:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-19 HKT

2024年2月19日 — 上海交通大學醫學院與上海交通大學的聯合團隊，成功研發出一款能診斷罕見病的人工智能（AI）系統「DeepRare」。該成果已於19日發表於國際頂尖期刊《自然》（Nature），被譽為全球首個「推理過程可追溯」的罕見病智能醫生，為困擾全球數億罕見病患者的「診斷難」問題帶來重大突破。

長期以來，罕見病因其複雜性和多樣性，確診極為困難，患者往往需輾轉多家醫院、歷經數年才能查明病因。過去的醫療AI雖然能提供診斷建議，但只給結論，其決策過程不清不楚，讓臨床醫生難以完全信賴。

「DeepRare」成果發表於國際頂尖期刊《自然》。
「DeepRare」成果發表於國際頂尖期刊《自然》。

此次發布的「DeepRare」系統徹底改變了這一局面。其最大創新在於，每一次診斷都會附帶一條完整的「證據鏈」——如同經驗豐富的資深醫生在查房時，會詳細闡述其診斷思路、引用的醫學文獻和相似病例，讓AI的每一個結論都有據可循。

診斷附帶完整「證據鏈」

該系統的「大腦」整合了全球頂尖的醫學知識庫與海量真實病例。它並非簡單的資料比對，而是模仿人類頂尖醫生的思考模式：首先根據患者症狀提出多種假設，然後在知識庫中尋找證據進行驗證，若發現矛盾則會自我糾正，經過反覆推敲後才給出最可能的診斷。

在效能測試中，「DeepRare」展現了卓越的能力。即使在沒有基因檢測報告、僅依靠臨床症狀的情況下，其首次診斷的準確率高達57.18%，較此前國際上最好的模型提升了近24個百分點。這意味著，即使在缺乏昂貴檢測設備的基層醫院，該系統也能成為輔助醫生進行初步篩查的有力工具。若結合基因數據，其診斷準確率更能突破70%。

僅靠症狀判斷準確率近6成

值得一提的是，「DeepRare」不僅是一項學術成果。自去年7月上線在線診斷平台以來，半年內已有全球超過600間醫療機構註冊使用，其中不乏歐美的頂尖實驗室。目前，該系統已在上海新華醫院內部部署，即將正式「上崗」，協助醫生「查漏補缺」，有效避免罕見病的漏診和誤診。

據團隊領銜專家孫錕教授介紹，下一步計畫將發起全球性的罕見病診療聯盟，並在未來半年內，利用兩萬個真實病例對系統進行更大規模的驗證與優化，使其能幫助到全球更多在求醫路上艱難跋涉的罕見病患者。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
4小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
22小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
5小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
10小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
22小時前
一粥麵二人盆菜優惠！$148歎花膠蠔豉鴨掌+乳鴿 限時6日75折
一粥麵二人盆菜優惠！$148歎花膠蠔豉鴨掌+乳鴿 限時6日75折
飲食
2026-02-18 14:27 HKT
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
旅遊
7小時前