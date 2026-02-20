金銀狂潮｜安徽網友「貪吃」買零食 意外抽中10g金牌

購買零食竟然能中大獎！近日，中國連鎖零食品牌「零食很忙」的春節促銷活動成為社交媒體上的熱門話題。來自江西、安徽、湖北等地的多位民眾，在消費購物後，竟意外抽中價值不菲的10克金牌，這些接連誕生的「錦鯉」（幸運兒）經驗，引發了網友的廣泛關注與羨慕。

幸運兒全國僅十名

其中一位來自安徽的中獎者興奮地分享，她當時只是嘴饞想買些零食，消費百餘元，結帳時經店員提醒才順手參加抽獎，沒想到竟一抽即中。她表示，這完全是意料之外的好運，自己也是第一次抽中這麼大的獎。

以周大福網站2月19日金賣出價，約HK$1,491.09/克計算，10克金牌約值14910港元。

內地媒體向「零食很忙」官方客服查證，證實該抽獎活動屬實。客服人員表示，這是品牌為回饋會員推出的春節系列活動，獎品豐富，除了最大獎金牌外，還包括紀念金鈔、iPhone、掃地機械人等。

據了解，這項抽出10克金牌的活動自1月26日持續至2月22日，消費者單次消費滿58元人民幣即可參與，全國共計10份。此外，會員還可用積分參與另一項抽獎，有機會獲得2.5克足金紀念票，全國共有4份。官方提醒，不同活動規則各異，所有獎品將以郵寄方式發放，中獎者需及時填寫收貨資訊。

