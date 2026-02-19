高CP值攻略︱內地年輕人潮興「迴旋鏢」出遊 借轉機玩多一個城市

中國年輕族群，繼特種兵的刻苦旅遊後，又興起一種「迴旋鏢」出行的慳錢辦法。「迴旋鏢」旅行，是利用買低價中轉聯程機票，在轉機的城市「順道」深度遊，在社交媒體出現大量相關攻略，教大家體驗這種高CP值旅行。

較直飛省逾4成費用

綜合觀察者網、北京日報等報道，「迴旋鏢機票」是航空公司和旅遊平台將不同航段組合形成的中轉聯程產品，例如「從天津（A）出發，經成都（B）中轉，最後到北京（C）」，A與C要求地理相近，可以乘火車短時間往返，B則是真正想前往的旅遊目的地。

由於兩段航班間的長時間中轉，常達30至60小時，旅客可在B城市有充足時間，吃當地美食、逛景點、買特產。最後在C地乘高鐵回A點，實現用最低成本在多一個城市遊玩的目的。

旅遊平台攜程的資料顯示，2025年以來，迴旋鏢旅行方式興起，年輕人購買繞行千里的機票，利用轉機時間體驗更豐富的旅行，最熱門的轉機城市為北京、長沙、武漢、上海、揭陽、成都、青島、大連、鄂爾多斯等。

部份機場與航空公司，還為中轉旅客提供免費住宿，進一步推高迴旋鏢旅行的CP值，社群平台亦有大量迴旋鏢旅行攻略，協助網民慳到盡。

有網民表示，僅需600元人民幣，便購買到天津經成都至北京的機票。利用中轉的30多個小時，足夠在成都街頭悠閒遊覽；抵達北京後，再乘火車返回天津。

另一無錫網友以691元購入2025年12月31日江蘇無錫至常州（經重慶中轉）的迴旋鏢機票，在重慶中轉的37小時內可盡情遊玩。元旦深夜從重慶飛回常州後，再搭順風車返回無錫；若直接購買無錫往返重慶的直飛機票，總價則為1274元。