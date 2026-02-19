Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1月訪日旅客量減4.9% 4年來首降

即時國際
更新時間：09:00 2026-02-19 HKT
日本政府觀光局（JNTO）周三公布數據顯示，今年1月訪日外國旅客數量，較去年同期減少4.9%，為四年來首次錄得單月下跌。下跌主因是中日外交關係持續緊張，導致中國內地訪客較去年同期銳減60.7%。香港旅客同樣按年減少17.9%。

1月赴日遊客人數較去年同期下降4.9%，總數為359.7萬人次，是自2022年1月以來首次下降。下降的主要原因是來自中國內地的旅客數量銳減60.7%至38.53萬人次，遠低於去年1月的98.05萬人次。

華客銳減6成 港客少17.9%

中國內地訪日旅客大減跌，與去年11月日本首相高市早苗涉台言論引發的外交風波直接相關。中國政府去年11月14日向中國公民發出赴日旅遊警示，建議避免前往日本。去年12月，訪日中國旅客數量較前一年同期已顯著下降45.3%至約33萬人次。

1月訪日旅客量減4.9%。 新華社
來自香港的旅客也較2025年1月減少17.9%至20萬人次，去年12月港客數字則為29.11萬人次。日本政府觀光局歸咎於農曆新年去年是從1月底開始，今年則推遲到2月中旬；以及與去年同期相比，航空公司座位數量有所減少。

日本智庫Sompo Institute Plus高級經濟師小池理人表示，中國內地遊客減少趨勢可能持續一段時間。他指出，上一次中日關係因2012年釣魚島爭端陷入冰點時， 經過15個月，中國客數字才恢復正常水平，「若這種局面持續，日本經濟可能受到不小打擊」。

南韓、台灣、東南亞及歐美地區的赴日旅客則大幅增長。南韓1月訪日旅客達118萬人次，較去年同期增加21.6%，首次單月突破110萬人次大關，成為最大旅客來源國。台灣訪客增加17%至69.45萬人次，美國旅客上升14%至20.78萬人次。


 

