女私廚置業夢︱湖南「90後」新春狂賺¥4.5萬 放工孤獨食外賣

農曆新年本是闔家團圓的日子，年僅27歲的「90後」女廚師曾戀卻犧牲與家人團聚日子，不斷接工作，甚至不惜獨自吃外賣，目的就是為了一個置業夢。

來自湖南邵陽邵東的曾戀在長沙從事私廚已近三年。往年春節她都會回家過年，但眼見近年上門烹調年夜飯的需求日益殷切，她萌生留守工作的想法。上月，她在家人不知情下於社交平台發布「春節留守接單」的消息，除夕夜的檔期隨即被預訂一空。

《瀟湘晨報》報道，曾戀希望趁年輕多賺點錢。由於平常口碑好，加上工作勤奮，曾戀月入已近3萬元（人民幣‧下同）。春節這個黃金檔期，她的收入更可增至近4.5萬元。她主理一桌10個菜的年夜飯，若包食材收費1888元，不包則為988元。

連工包料¥1888

曾戀沒有團隊，由前期與客戶溝通菜單、採購備料，到最後烹調成品、擺盤布置，均由她一人包辦，力求為客戶提供最完美的體驗。



除夕當天，她早上8點便出門前往第一位客戶家中，為其準備中午的團年飯。到了中午離開客戶家後，自己就在車上找些水果充飢，隨即便要趕往下一家準備晚上的年夜飯。

奔波了一整天後，曾戀的除夕晚餐，是在外賣選擇不多的情況下，為自己點的一份湘西泡菜。她一邊吃着，一邊還要忙於溝通翌日的訂單。



對於未來，曾戀充滿期盼。新的一年，她希望能憑藉自己的雙手，在長沙買下一套屬於自己的房子，將來能把家人都接來，在自己的家裡，親手為他們做一頓真正的團年飯。