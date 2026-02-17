Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女私廚置業夢︱湖南「90後」新春狂賺¥4.5萬 放工孤獨食外賣

即時中國
更新時間：17:10 2026-02-17 HKT
發佈時間：17:10 2026-02-17 HKT

農曆新年本是闔家團圓的日子，年僅27歲的「90後」女廚師曾戀卻犧牲與家人團聚日子，不斷接工作，甚至不惜獨自吃外賣，目的就是為了一個置業夢。

來自湖南邵陽邵東的曾戀在長沙從事私廚已近三年。往年春節她都會回家過年，但眼見近年上門烹調年夜飯的需求日益殷切，她萌生留守工作的想法。上月，她在家人不知情下於社交平台發布「春節留守接單」的消息，除夕夜的檔期隨即被預訂一空。

 

相關新聞：私廚團年飯︱黑工攻港時薪$500平價搶做 小紅書宣傳上門煮菜

《瀟湘晨報》報道，曾戀希望趁年輕多賺點錢。由於平常口碑好，加上工作勤奮，曾戀月入已近3萬元（人民幣‧下同）。春節這個黃金檔期，她的收入更可增至近4.5萬元。她主理一桌10個菜的年夜飯，若包食材收費1888元，不包則為988元。

連工包料¥1888

曾戀沒有團隊，由前期與客戶溝通菜單、採購備料，到最後烹調成品、擺盤布置，均由她一人包辦，力求為客戶提供最完美的體驗。

除夕當天，她早上8點便出門前往第一位客戶家中，為其準備中午的團年飯。到了中午離開客戶家後，自己就在車上找些水果充飢，隨即便要趕往下一家準備晚上的年夜飯。

相關新聞：私廚團年飯︱北京連工包料套餐最平¥4000 團隊兩個月前被預訂

奔波了一整天後，曾戀的除夕晚餐，是在外賣選擇不多的情況下，為自己點的一份湘西泡菜。她一邊吃着，一邊還要忙於溝通翌日的訂單。

對於未來，曾戀充滿期盼。新的一年，她希望能憑藉自己的雙手，在長沙買下一套屬於自己的房子，將來能把家人都接來，在自己的家裡，親手為他們做一頓真正的團年飯。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
4小時前
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
2026-02-16 18:18 HKT
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
9小時前
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
8小時前
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
影視圈
5小時前
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
8小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
9小時前
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
時事熱話
6小時前