Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百厭貓鎖車︱主人「被棄車外」超無助 結局出人意表……︱有片

即時中國
更新時間：07:30 2026-02-18 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-18 HKT

「百厭主子」為寵物主人帶來哭笑不得的麻煩。江西撫州南韶高速樂安服務區日前就發生了這一幕。

上周四（12日），一名男司機駕車駛至服務區，離開車廂時獨留愛貓在車內。當時他未有鎖上車門，還將車匙留在車內。男司機折返時發現車門被鎖，懷疑愛貓誤踩中央鎖，讓他無法打開車門「被棄」在外。即使主人在外，貓咪繼續悠然自得在車廂內走來走去。

相關新聞：小米SU7 Ultra︱車頭冚雙凹位變完美貓窩 車主：謝謝幫忙看車

司機苦無對策下，唯有向現場執勤交警求助。交警上前查看，嘗試各種方式，包括車窗上貼膠紙，嘗試拉下車窗，但都事與願違。當車外的人都無計可施，有人提出打破車窗，或者召來汽車維修工到來協力。這時，貓咪突好似感受到主人的氣餒，竟踩到車內解鎖鍵，車門最終得以打開。

相關新聞：醜貓攬枕｜內地大熱日賣三千越醜越好賣 貓奴發主子圖定製鬥肉酸

現場人士即時舒一口氣，有人大讚貓咪機靈，甚至提出主人應為貓咪送上雞腿。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
18小時前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
12小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
20小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
21小時前
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
影視圈
13小時前
41歲前TVB「一線花旦」獨行花市被讚嫩口 面上一部位「怪異」惹議 影后夫婦竟冇人認出？
41歲前TVB「一線花旦」獨行花市被讚嫩口 面上一部位「怪異」惹議 影后夫婦竟冇人認出？
影視圈
12小時前
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
影視圈
16小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
23小時前
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
2026-02-16 18:18 HKT