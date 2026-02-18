百厭貓鎖車︱主人「被棄車外」超無助 結局出人意表……︱有片

「百厭主子」為寵物主人帶來哭笑不得的麻煩。江西撫州南韶高速樂安服務區日前就發生了這一幕。

上周四（12日），一名男司機駕車駛至服務區，離開車廂時獨留愛貓在車內。當時他未有鎖上車門，還將車匙留在車內。男司機折返時發現車門被鎖，懷疑愛貓誤踩中央鎖，讓他無法打開車門「被棄」在外。即使主人在外，貓咪繼續悠然自得在車廂內走來走去。

司機苦無對策下，唯有向現場執勤交警求助。交警上前查看，嘗試各種方式，包括車窗上貼膠紙，嘗試拉下車窗，但都事與願違。當車外的人都無計可施，有人提出打破車窗，或者召來汽車維修工到來協力。這時，貓咪突好似感受到主人的氣餒，竟踩到車內解鎖鍵，車門最終得以打開。

現場人士即時舒一口氣，有人大讚貓咪機靈，甚至提出主人應為貓咪送上雞腿。