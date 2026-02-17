央視馬年春晚︱機械人醉拳「武BOT」技驚四座 訂單暴增150%

今年央視春晚再次成為中國國產機械人技術展示實力的重要舞台。來自宇樹科技的人形機械人表演技驚四座，不僅引爆網絡熱議，更直接帶動相關產品銷量飆升。

在央視春晚主會場，第三度登場的宇樹科技帶來了升級版的武術表演《武BOT》。其最新的人形機械人G1、H2與真人武術演員同台，流暢地完成了後空翻、倒退跨越障礙等高難度動作，更手持長棍、雙節棍等兵器，甚至表演了一段醉拳，其靈活程度讓網民驚呼「進步太快」、「超出預期」。

武術人員未必做到

宇樹科技創始人王興興表示，今年機械人的硬件和軟件均有重大升級，在舞台上挑戰了許多「連武術演員都未必能做到」的極限動作。他特別指出，機械人在快速奔跑中完成穿插變陣，這種「高動態、高協同的集群控制技術」屬全球首次亮相，為機械人未來在不同場景的應用奠定了基礎。



王興興亦坦言，目前具身智能最大的瓶頸在於AI模型的通用性不足，但他預期，若未來數年有真正大規模應用的技術突破，其產業熱度將「比現在至少高100倍」。

網民驚訝：進步太快訂單增150%

春晚的「帶貨」效應亦相當驚人。馬年春晚開播兩小時，京東機器人搜索量環比增長超300%，客服問詢量增長460%，訂單量增長150%。新增訂單覆蓋全國100多座城市，從一線城市到大小縣域均有分布。