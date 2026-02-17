Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

央視馬年春晚︱機械人醉拳「武BOT」技驚四座 訂單暴增150%

即時中國
更新時間：12:10 2026-02-17 HKT
發佈時間：12:10 2026-02-17 HKT

今年央視春晚再次成為中國國產機械人技術展示實力的重要舞台。來自宇樹科技的人形機械人表演技驚四座，不僅引爆網絡熱議，更直接帶動相關產品銷量飆升。

相關新聞：央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌


在央視春晚主會場，第三度登場的宇樹科技帶來了升級版的武術表演《武BOT》。其最新的人形機械人G1、H2與真人武術演員同台，流暢地完成了後空翻、倒退跨越障礙等高難度動作，更手持長棍、雙節棍等兵器，甚至表演了一段醉拳，其靈活程度讓網民驚呼「進步太快」、「超出預期」。

武術人員未必做到

相關新聞：人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯

宇樹科技創始人王興興表示，今年機械人的硬件和軟件均有重大升級，在舞台上挑戰了許多「連武術演員都未必能做到」的極限動作。他特別指出，機械人在快速奔跑中完成穿插變陣，這種「高動態、高協同的集群控制技術」屬全球首次亮相，為機械人未來在不同場景的應用奠定了基礎。

王興興亦坦言，目前具身智能最大的瓶頸在於AI模型的通用性不足，但他預期，若未來數年有真正大規模應用的技術突破，其產業熱度將「比現在至少高100倍」。

網民驚訝：進步太快訂單增150%

春晚的「帶貨」效應亦相當驚人。馬年春晚開播兩小時，京東機器人搜索量環比增長超300%，客服問詢量增長460%，訂單量增長150%。新增訂單覆蓋全國100多座城市，從一線城市到大小縣域均有分布。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
19小時前
美專家緊盯春晚人形機械人。 央視
人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯
即時中國
15小時前
移英「多仔婆女星」全家低調返港 極大膽自爆閨房秘密 七年抱三有秘訣？
移英「多仔婆女星」全家低調返港 極大膽自爆閨房秘密 七年抱三有秘訣？
影視圈
15小時前
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
投資理財
7小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
17小時前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
4小時前
王菲在今年央視春晚所配戴的耳環，再次成為網絡熱話。央視截圖
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
4小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa
電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
21小時前
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
時事熱話
2小時前