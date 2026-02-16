湖南漢陷「殺豬」賭局 親戚打牌出千騙近198萬元

剛領到數百萬元房屋拆遷款的長沙市民唐傑，未曾想自己已成為親戚眼中的「肥羊」。在親戚周鵬的精心設計下，他一步步踏入「鬥牛」牌局陷阱。牌桌上，所有參與者都是串通好的「獵人」，通過作弊、起鬨、抬高賭注等手段，聯手對他進行「殺豬」。幾場牌局下來，唐傑累計輸掉175萬餘元（人民幣，下同，約港幣197萬多元），最終在無力償還巨額「賭債」並遭惡意催收後，才幡然醒悟，向警方報案。

騙局精心策劃

近日，長沙市望城區人民法院對此案作出一審判決，主犯周鵬、周樂因詐騙罪分別被判處12年及10年有期徒刑。

唐傑與親戚周鵬得知唐傑獲得巨額拆遷款後，深知其打牌容易衝動上頭便心生歹念。他夥同周樂，決定設局騙取唐傑的錢財。周鵬一群人在牌局中透過洗牌、標記等手法暗中控制輸贏，還找人以偷看牌、換牌等出千方式配合。而且為了讓唐傑深陷其中，還招募多名「氣氛組」成員在旁敲邊鼓，藉由切牌、抬高押注等方式刺激唐傑加大注碼，使其防不勝防。經調查發現，周鵬在5個月內策畫5場賭局，唐傑接連慘敗，輸額從最初的10萬元，一路飆升至單次最高的90餘萬元，累計輸掉175.12萬元。

當唐傑無力支付最後一筆巨額「賭債」後，周鵬等人開始撕下偽裝，對其進行逼債和騷擾。不堪其擾的唐傑最終將事情告知父母，在家人的提醒下才意識到自己可能遭遇了詐騙，遂報警。

警方查明，周鵬等人每次得手後，會按約定比例瓜分贓款，其中主謀周鵬獨佔七八成。法院審理後認定，該團伙以非法佔有為目的，使用欺詐手段控制賭局輸贏，騙取他人財物，其行為已構成詐騙罪。

部分須上繳國庫

最終，法院判處主犯周鵬有期徒刑12年，並處罰金十六萬元；周樂有期徒刑10年，並處罰金十四萬元；其餘6名「氣氛組」成員被判處有期徒刑三年，宣告緩刑，並處罰金。

值得注意的是，因被害人唐傑本身具有賭博意願，參與賭博行為，其所輸錢款屬於賭資，故對被告人周鵬該部分違法所得予以追繳，上繳國庫（尚未退繳的違法所得89萬餘元）。

小知識：內地打啤牌、搓麻雀，超過多少錢就算賭博？

在內地，春節期間親友之間為了娛樂而進行的適度打牌、搓麻雀是在法律允許的範圍內的。不過，若是達到「賭資較大」的程度，就構成行政違法，會被處以行政拘留或者罰款。根據各省自行發布的行政處罰裁量權基準，上海市、江蘇省、河北省、山東省等是個人賭資在200元以上屬於「賭資較大」， 北京市是個人賭資在300元以上，深圳市、青海省、吉林省等是個人賭資在500元以上……各地雖然數額不一。