丙午馬年︱美國駐華使領館發新春帖文 外交官出鏡大跳牛仔舞︱有片

即時中國
更新時間：12:47 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:47 2026-02-16 HKT

丙午馬年即將來臨，美國駐華使領館即在中國傳統大節，在社交媒體發帖送上祝福。美國駐華大使龐德偉（David Perdue）亦發帖，提出希望在共同價值觀下，引領中美兩國邁向穩步前進的一年。

美國駐華使領館在X發帖寫道：「春風得意馬蹄疾，牛仔起舞賀新禧。請查收美國駐華使領館外交官傾情出鏡、「馬上」送達的新春祝福。祝大家馬年紅紅火火，福氣滿滿，吉祥如意！」影片相信是美國駐華使領館外交官一身牛仔裝，再示範跳牛仔舞的畫面。最後，影片亦出現多個美國駐內地的總領館人員亦向中國人拜年畫面。

此外，龐德偉在X帳號寫道：「在美國，馬象征著牛仔精神，這是一種充滿韌性、毅力和開拓新疆域勇氣的傳承。馬年#YearOfTheHorse即將來臨，願堅忍不拔的共同價值觀引領我們兩國邁向穩步前進的一年。馬年大吉！」
 

