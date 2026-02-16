冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
更新時間：11:55 2026-02-16 HKT
2026冬季奧運會單板滑雪男子坡面障礙技巧資格賽，中國選手蘇翊鳴排名第8，成功進入決賽。27歲的楊文龍卻因一個不必要的失誤，無緣決賽，而他失誤的原因與提前慶祝有直接關係。痛失晉級資格，內地網民紛紛批評楊文龍的疏忽。
據悉，這場資格賽中，原因3名中國選手同時參賽。按規定，選手在資格賽中若能排前12名就可進入決賽。奪冠熱門蘇翊鳴發揮相對一般，但仍成功晉級決賽。葛春宇排名第28，無緣決賽。
楊文龍原本有望進入決賽，在資格賽的第一跳，楊的動作完成度比較低，只有16.96分。第二跳中，楊文龍起跳及空中動作的難度、姿態都非常不錯，且落地時也將要站穩。若順利完賽，楊文龍大機會能進入前12名。
網民：為自己的蠢買單
但楊在沒有站穩的情況下提前張開雙臂慶祝，即時失去重心觸地。最終，其第二跳只取得41.73分，排名第22，無緣決賽。
對於楊文龍提前慶祝行為最終讓自己失去入決賽資格，網民即時批評：「不知道怎麼想的」、「不能半場開香檳啊」
網民意見：
維多梨鴨Victoria：競體永遠不要半場開香檳
翻風收衣：虧總要自己吃過才算數
明月垂流光照誰：要是我這輩子都無法釋懷
Quasi0995：為自己的蠢買單
