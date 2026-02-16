Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鸚鵡熱︱浙江大叔持續高燒不退 家人及時披露接觸家禽史救命

即時中國
無論外遊或日常生活，都應讓盡量避免接觸禽鳥，否則隨時感染鸚鵡熱。浙江省中醫院感染科早前接收一名持續高熱的長者周大爺。體溫持續超過40℃，伴有乾咳、氣短。即使接受抗感染治療，病情未見好轉，電腦掃描複查顯示肺部問題仍在擴大。

三天後，周大爺體溫未降，氧分壓進行性下降，隨時出現呼吸衰竭的風險。醫院感染科朱強副主任團隊追問家屬，病人最近有沒有接觸過雞、鴨、鴿、鳥等禽類。家人才想起，周大爺平時在家養雞養鴨，發病前剛剛宰殺過家禽。

綜合各種線索，包括有禽類接觸史 + 肺炎進展迅速 + 常規抗感染無效等，醫護團隊高度懷疑病人感染鸚鵡熱、軍團菌等「非典型病原體」感染。經病原檢測，最終證實周大爺感染鸚鵡熱衣原體肺炎。經過針對性抗感染方案，周大爺體溫才逐漸下降，呼吸恢復順暢。

甚麼是鸚鵡熱？

朱強表示，鸚鵡熱是由鸚鵡熱衣原體感染引起的一種人畜共患病。該病最初多見於鸚鵡飼養者，但事實上，雞、鴨、鴿子等常見禽類也可能攜帶該病原體。其主要傳播途徑為呼吸道吸入，鸚鵡熱衣原體在乾燥的禽類糞便和羽毛碎屑中可存活數月。

在清理鳥籠、打掃禽舍時，若吸入含菌的塵埃或氣溶膠，便可能導致感染。此外，破損皮膚接觸病禽或其污染物，或被病禽抓傷、啄傷，也可能被感染。人與人之間的傳播極為罕見，日常接觸如交談或同處一室，傳播風險極低。

鸚鵡熱的臨床表現類似重感冒，但病程更為凶險。其潛伏期通常為5至14天，發病後常表現為突發寒戰、高熱（體溫可達39至40℃）、劇烈頭痛、全身肌肉酸痛（尤其是頸部和背部）。嚴重者可出現胸悶、胸痛和呼吸困難。

與普通感冒的初步區別在於：鸚鵡熱起病更急，病程更長（可持續2至4周）；流鼻涕、打噴嚏、咽痛等上呼吸道症狀不明顯，咳嗽以乾咳為主；頭痛、肌痛顯著；對常規感冒藥反應不佳，且病情可能進行性加重。重症鸚鵡熱可導致肺炎、心內膜炎、肝炎，甚至多器官功能衰竭。

