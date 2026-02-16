Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱「超級智庫」的前世今生

更新時間：08:49 2026-02-16 HKT
發佈時間：08:49 2026-02-16 HKT

2008年，國際金融海嘯爆發。翌年3月，一間名為中國國際經濟交流中心（國經中心）的智庫成立，創始人是前國務院副總理曾培炎，副理事長和常務理事團隊囊括中國政商學界一大批在任和退休的部長級官員、央企老總，前香港中文大學校長劉遵義、商界大老馮國經也曾任副理事長。

國經中心標榜獨立於政府，沒有國家財政預算撥款，用會員的5億元人民幣會費設立研究基金，彰顯公信力和獨立性，曾被視為「中國超級智庫」，在海內外聲名鵲起。但去年5年，國經中心理事長畢井泉（曾任國務院副秘書長、國家食品藥品監督管理總局局長）落馬。今年1月，國經中心業務主管單位由國家發改委變更為中國社會科學院，中國社科院副秘書長馬援兼任中心黨委書記。

1月17日，中國社科院在京舉行國經中心工作座談會，院長高翔主持會議並講話。會議指出，社科院黨組將「堅決扛起政治責任」，全面加強國經中心政治建設，「要把紀律建設擺在突出位置，把制度建起來、紀律嚴起來、規矩立起來」。

座談會新聞稿字里行間，都顯示國經中心在紀律規矩方面出了問題。據財新披露，國經中心之前多年透過承接地方政府課題、提供諮詢服務籌集經費過程中，存在一些可能不合規的爭議。任職國經中心的一些退休高幹，屬於中管（中央管理）幹部，已經退回了所取費用，不乏數額巨大的情況。

國經中心此次變故，固然是由於官方加強對高級幹部的管理，另一方面也因曾培炎掌控十幾年之後謝幕，接班的畢井泉又出事，群龍無首。國經中心劃歸社科院這個意識形態重鎮之後，已經不再具備之前標榜的獨立性，也標誌着這間「超級智庫」的式微。

紀曉華

