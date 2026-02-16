機械人「炫技」多地春晚 大顯雜技武術情景劇搶眼球

馬年春節，機械人很忙，多地春節聯歡晚會將機械人融入節目。山東省機械人行業協會前日主辦「機械人春晚」，200多台機械人、機械狗獻上雜技、武術、情景劇等原創節目；在河南衛視，機械人習練中國功夫，人機共「武」，機械臂打出中國風；深圳衛視的機械人則復刻周星馳電影《功夫》中「斧頭幫」經典橋段……分析指出，各間機械人企業都將「春晚」視為爭奪眼球、吸引資本與合作機會的「賽點」，2026年或為行業分水嶺，舞台背後的下一輪洗牌，已經開始醞釀。

相關新聞：馬年春晚節目細節曝光 王菲再獻唱郭富城大跳街舞

機械器狗騰空躍起穩穩完成後空翻，人形機械人出拳、格擋動作行雲流水……新華社報道，山東省機械人行業協會前日主辦「機械人春節晚會」，200多台機械人、機械狗與600名演職人員同台，獻上雜技、武術、舞蹈、情景劇等19個原創節目，為觀眾帶來一場科技與藝術交融的視聽盛宴。

科技與藝術交融視聽盛宴

在開場節目《萬馬奔騰》中，20台機械臂與26台雙臂機械人齊揮鼓槌，激昂鼓聲奏出奮進節拍。相聲節目現場，機械人一句「我要去充電了，沒法跟你玩了」惹得在場觀眾會心一笑。「普通演員排練時，一次不行可以重來多次，但機械人演員受限於儲電量，編排和表演必須考慮這個特性。」晚會執行導演張欣漫說，這也編到了節目中增添趣味。

相關新聞：駐京觀察：「機王爭霸賽」或登陸春晚

練習紮馬步、旋風腿等經典基礎功法，演練醉拳、少林長拳等實戰招式，河南衛視春晚前晚播出的機械人功夫秀《功夫機緣》也備受關注。導演組表示，該節目並不止於讓機械人模仿人類動作，更追求釋放其與生俱來的機械之美——絕對精準、同步。

馬年央視春晚也是史上機械人陣容最龐大的一次，已有松延動力、銀河通用機器、魔法原子、宇樹科技等至少4間知名具身智慧廠商，官宣「炫技」央視春晚舞台。

最龐大機械人亮相央視春晚

中國正在大力培育發展人形機械人，2025年出貨量佔全球80%。儘管市場深具潛力，現階段人形機械人腦力與實際應用仍有待提升。據稱，中國採購人形機械人的主要客群仍以大學與國有企業居多。

國家地方共建人形機械人創新中心首席科學家江磊認為，國內約80%的整機企業仍處於研究機械人平台階段，舞台上的熱鬧很可能只是表像；下一輪洗牌已經開始醞釀。擺在所有企業面前的並不是「誰跳得更齊、誰更會擺造型」的問題，而是更嚴肅的競爭邏輯：誰能證明自己具備持續反覆運算、規模交付與落地能力，誰才配坐上下一輪的牌桌。



《星島》中國組