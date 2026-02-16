Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連雲港煙花爆炸釀8死 國務院安委辦掛牌督辦

即時中國
更新時間：19:23 2026-02-16 HKT
發佈時間：19:23 2026-02-16 HKT

臨近農曆新年，許多人也會燒煙花炮竹慶祝。江蘇連雲港有人因不當燃放煙花，引燃售賣煙花的地方，大火導致8死2輕傷。2月16日上午，應急管理部召開除夕視頻調度會，會上明確江蘇連雲港煙花爆竹爆炸，由江蘇省政府組織調查組提級調查，國務院安委會辦公室掛牌督辦，徹查原因、嚴肅追責問責。

央視此前報道，事發於連雲港市東海縣石榴街道東安村，15日下午2時半，有村民因燃放煙花不當，導致附近一煙花爆竹經營部爆燃，應急、消防、公安、衛健等部門趕赴現場救援處置。

相關新聞：他只是孩子︱江蘇2熊孩監生燒死西摩犬 家長盲撐「不就是一條狗」惹怒全網

消防至下午4時，將明火救熄，事故造成8人死亡、2人輕微灼傷。

目前，相關責任人已被控制，具體原因調查、善後處置等工作正在進行中。

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
12小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
7小時前
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
影視圈
5小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
22小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
9小時前
小西灣夫婦財困 年廿九車內燒炭 送院雙雙不治
小西灣夫婦財困 年廿九車內燒炭 送院雙雙不治
突發
3分鐘前
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
即時中國
7小時前