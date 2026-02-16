連雲港煙花爆炸釀8死 國務院安委辦掛牌督辦

臨近農曆新年，許多人也會燒煙花炮竹慶祝。江蘇連雲港有人因不當燃放煙花，引燃售賣煙花的地方，大火導致8死2輕傷。2月16日上午，應急管理部召開除夕視頻調度會，會上明確江蘇連雲港煙花爆竹爆炸，由江蘇省政府組織調查組提級調查，國務院安委會辦公室掛牌督辦，徹查原因、嚴肅追責問責。

央視此前報道，事發於連雲港市東海縣石榴街道東安村，15日下午2時半，有村民因燃放煙花不當，導致附近一煙花爆竹經營部爆燃，應急、消防、公安、衛健等部門趕赴現場救援處置。



消防至下午4時，將明火救熄，事故造成8人死亡、2人輕微灼傷。

目前，相關責任人已被控制，具體原因調查、善後處置等工作正在進行中。