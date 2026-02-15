Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

靜脈曲張︱廣州大叔做微創太緊張 獲允邊打機邊做手術

即時中國
更新時間：16:54 2026-02-15 HKT
發佈時間：16:54 2026-02-15 HKT

到醫院做手術，一般都要求病友不能帶任何隨身物品。有誰想到，病人可以邊做手術邊打機？近日，廣州有一名病人在接受「下肢靜脈曲張」微創手術時，竟獲醫生允許同時玩手機「鬥地主」。

55歲的廣州市民王叔早前因為走路覺得右側小腿沉重、酸脹，尤其是天氣熱或者站久了，整條腿如灌鉛般沉重。到醫院檢查確診為「下肢靜脈曲張」。

廣州醫科大學附屬第二醫院（廣醫二院）血管外科主任張智輝指，下肢靜脈曲張會造成下肢有酸脹感墜脹感，有些還有抽筋、皮膚瘙癢的情況。有些人會因為曲張的靜脈，血液流動比較差，就會長血栓。

王叔獲醫生允許一邊做手術一邊打機。廣東電視台
王叔屬於典型的「下肢靜脈曲張」，且沒有其他基礎疾病，可以做微創的「日間手術」。首次進入手術室，令王叔十分擔憂。為了緩解他的緊張焦慮，醫生在做好消毒控制下，允許王叔帶著手機一起手術。術後王叔便可下地行走，次日順利出院。

術後即可落地走路

廣州醫科大學附屬第一醫院（廣醫一院）血管外科主任王海洋解釋說，靜脈曲張的患者多因長期久站久坐，血液淤堵在下肢，日積月累破壞靜脈瓣膜功能，導致靜脈壁功能不全，血液倒流使靜脈壁壓力陡然增大，久而久之血管逐漸擴張變形。

當血液無法順利回流逐漸堆積在小腿時，就可能發生不同程度的腿腫、酸痛，無法久站或走遠等。

增致命肺栓塞風險

發展到中晚期，若未及時干預，可累及深靜脈產生並發症，比如出現皮膚瘙癢、濕疹、色素沉著甚至潰爛，嚴重的甚至可形成深靜脈血栓，如果血栓鬆脫掉落到血液循環系統中，會增大致命肺栓塞風險。

王海洋介紹，平時因工作等原因需長期久站久坐的人群如教師、廚師、清潔工人，包括白領、IT人士及從事腦力勞動較多的「久坐一族」是靜脈曲張的高危人群，建議定期做血管篩查。

