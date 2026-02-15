馬年春晚節目細節曝光 王菲再獻唱郭富城大跳街舞

央視《2026年春節聯歡晚會》將於明日（16日）晚上播放。昨日（14日），節目更完成第五次彩排。今年春晚節目豐富，包括創意類節目、歌舞、雜技、戲曲、武術、小品、魔術。其中，更有天后王菲參和郭富城定必成為節目焦點。

央視新聞客戶端報道，王菲將獻唱《你我經歷的一刻》，以澄澈空靈的歌聲道出百年長河裡人與人相遇相知的緣分和彼此照亮的暖意。

據悉，本次是王菲第六次登上春晚舞台。從1998年到2025年，王菲已經五次登上春晚，每次演唱的歌曲都時代經典。

王菲第六次登上春晚舞台

1998年，王菲與那英演唱《相約九八》，2010年，王菲獨唱《傳奇》，2012年，與陳奕迅合唱《因為愛情》，2018年，時隔20年再度與那英合作《歲月》，2025年，獻唱蛇年特別單曲《世界贈予我的》，創收視峰值。

除了王菲，今年春晚的精彩節目包括李健用《人間共鳴》，把對歲月沉淀的感恩溫潤托起，訴說茫茫人海中經歷相仿、心意相通的珍貴時刻。任素汐、毛不易合唱歌曲《別來無恙》，以溫暖治愈的歌聲送上久別重逢的問候。美國歌手John Legend與法國歌手Hélène Rollès聯袂獻上《致愛組曲》，經典動人的旋律中流淌不渝的深情。

郭富城、王一博表演勁歌熱舞

此外，蔡明時隔30年與「機器人」續上前緣，小品《奶奶的最愛》講述祖孫倆在歡樂互動中流露出的溫情牽掛。喜劇短劇《你准喜歡》詼諧演繹年輕夫妻「刷手機」時沉浸其中，從難以自控到理性自主的場景，用貼近生活的笑點引發對社交媒體產品「有意思」和「有意義」的思考。魔術節目借助生活中熟悉的道具，邀請觀眾一起參與。

過年，帶著躍馬揚鞭的活力出發，展現大江南北的升騰力量。跟著躍動的節奏，互道一聲《恭喜恭喜》；伴著《手到福來》的旋律，迎接福往福來的吉祥好運。郭富城、王一博合作一曲《閃耀動起來》，在動感節奏與炫酷街舞中帶大家蓄滿能量，以飽滿的狀態擁抱美好的生活。

陳小春搭檔言承旭

今年春晚更會上演微音樂劇《每道光》，邀請世界技能大賽的獲獎者代表登台演唱，展現「三百六十行，行行出狀元」的自信風采。歌曲《智造未來》將VR眼鏡、北斗導航、無人機等前沿科技元素融入充滿未來感的歌舞編排，陳小春、言承旭、羅嘉豪、易烊千璽唱出從中國製造到中國智造的自豪感。歌曲《山海尋夢》致敬所有拼搏進取、耕耘奉獻的中華兒女，共迎心有所悅、業有所成的嶄新春天。