迷你馬爆紅｜萬元以內即做馬主？ 實情背後開銷大得驚人

馬年將至，外形憨萌的迷你小馬憑借溫順性格走紅內地社交平台，售價約8000元左右（人民幣，下同）一匹，可愛模樣成為寵物圈新晉網紅，一夜爆紅。然而，有馬主指出，事實上‌‌隱性開銷大得驚人。

商家輕視飼養難處

馬年將至，身高不到一米，外形憨萌的矮馬，因酷似動畫角色「小馬寶莉」，在內地社交媒體上頻頻「洗板」，成為新晉的「網紅萌寵」。對此，不少網友表示：「可愛」！「想買」！

電商平台上售賣矮馬的商家比比皆是。商品介紹中，「性情溫順、適合兒童騎乘陪伴」成為主要賣點。當問及矮馬的飼養難度時，店家反覆強調「非常簡單」。對方介紹，矮馬對居住空間要求不高，只需3至5平方米可遮風避雨的空間就行，關鍵是要有遮蔽處。

飼料方面，矮馬以草為主食，可選擇青草、乾草、農作物秸稈等，每天只吃一餐，草料成本僅需2至3元，也不用專門接種疫苗。店家還提到，「養狗還需要遛，矮馬放在院子裡就行，可遛可不遛」。

一天排泄次數多達十幾次

真的像上述店主介紹的那般輕鬆可行嗎？不少網友提醒：「謹慎購買，買牠的人要愛惜，不要一時興起。」而且多地市容條例普遍明確市區城市化管理區域，禁止飼養馬、牛、羊、豬等家畜。

事實上，養馬的門檻遠不僅止購買成本，更關鍵的是難以逾越的場地限制，以及漫長的飼養責任。

馬主周旖然（化名）接觸馬術已有數年，她自己也養了一匹馬，目前是寄養在俱樂部裡。在周旖然看來，矮馬雖體型小巧，但「大部分性格其實比較敏感」。對於商家所說的「好養」，在她看來：往往是指「不容易死」。

周旖然並不建議個人或家庭在城市環境裏養馬，因為足夠的運動空間非常重要，而且馬是群居動物，社交是剛需，理想狀態下應至少飼養兩匹，如單獨飼養，則極易引發心理問題。

此外，馬每天需要14至16小時幾乎不間斷地採食，並非商家說的「一天一餐」。持續供應草料和城市家庭中如何儲存均是巨大挑戰。

處理排泄物更是一大難題。周旖然表示，一般好一點的標準馬房需要4米×4米的獨立空間，地面需鋪設約15厘米厚的墊料，常用材料包括乾草、木屑、稻殼、刨花等，目的是為馬匹提供舒適、防滑的站立和臥倒環境，同時吸收排泄物。馬匹新陳代謝旺盛，每天排泄次數多達十幾次，專業馬房通常為每兩小時巡視清糞一次，這在城市住宅環境中明顯不現實。

馬主踢爆商家謊言

對於商家養矮馬成本低的說法，周旖然完全不認同，「實際上比普通寵物貴得多」。她特別提及，無論大馬、小馬，都要定期磨牙和修蹄。僅修蹄一項，要求極為專業，每次費用就在400至2000元不等，而且夏季每個月要修一次；冬季就兩個月修一次。

如果不及時修整，馬蹄過長甚至翻轉，會給腕關節帶來巨大壓力，輕則蹄形變形，重則關節受壓，甚至導致跛行。」

周旖然又指出，醫療開銷也不容忽視。光是獸醫出診費就不便宜，例如在鄭州，要到北京請看骨骼的專科醫生，光出診費就近1000元。

正因如此，馬主一般都選擇將馬寄養在專業俱樂部，其中不乏養矮馬者。據其介紹，目前國內俱樂部寄養費用最便宜一檔為3000元，最貴高達15000元，涵蓋馬房、墊料、草料以及基礎照料。