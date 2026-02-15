河南企業年會6000萬現金鋪枱 員工限時數多少拿多少

河南礦山起重機有限公司去年（2025）獲利2.7億元（人民幣，下同），創辦人崔培軍決定提撥其中1.8億元，約佔公司近七成利潤，分配給7000名員工。公司表示，年終獎金將透過現場與線上方式發放，並於昨（13）日舉行周年晚會（年會），現場擺放6000萬元現金，讓員工上台數錢，數多少拿多少。

錯一罰十 有人要倒扣2.2萬

6000萬百元大鈔在長桌上鋪滿，不同年限的一線員工，分為5分鐘、10分鐘和15分鐘組別。分批上台限時數錢，數多少拿多少。

數錢規則為：限定時間內，不得借助任何工具，時間一到需立即停止數錢。計數結束後，參與員工需向現場服務人員上報自己數到的數量並簽字確認，隨後前往驗鈔機區域核驗，自報數量跟驗鈔機核驗數量一致，即可全部拿走。年會現場專門擺放了40台點鈔機，為數錢環節提供輔助。

規則明確「錯一罰十」，即數錯一張扣十張對應現金，最終金額按核減後的餘額計算。

數錢活動以班組為單位開展，所得款項由班組全體人員平均分配；任何形式的作弊行為，將直接取消參與資格，計數結果作廢。

據縱覽新聞，有員工15分鐘數了10萬元；不過亦有人因數錯最終倒扣2.2萬元。

老闆崔培軍：從沒想過當網紅

老闆崔培軍過去也曾多次提撥高比例利潤分紅。該公司2024年淨利2.6億元，其中，1.7億元分配給員工，比例維持在六成五至七成之間。對此，公司高層表示，企業採取利潤共享模式，希望形成穩定經營與員工共享成果的循環。

面對「全網最愛發錢老闆」這個稱號，崔培軍回應稱，「不是我愛發錢，是年輕人背著車貸房貸，能減一點是一點。」他又說：「我給我的員工發錢有錯嗎？沒錯吧。」對於被指抄作，他回應稱：「從未想過會成為網紅，更無意帶貨，自己未刻意追逐流量。」

除年終分紅外，公司也在節慶時提供額外補助，如婦女節發放現金與禮品、麥收季給予帶薪返鄉補貼、高溫津貼等。另設有「孝親金」制度，每月向員工父母發放500元至2000元不等補助，還連續多年組織員工父母旅遊活動。