深圳科企豪送5樓房保時捷寶馬等名車　90後打工仔秒變業主車主

科技企業影石Insta360（影石創新科技股份有限公司）周三（11日）舉辦2026年度周年晚會（年會，下同），現場向員工送出5套大灣區商品房及保時捷、寶馬、特斯拉等6輛名車，另有36克定製金鈔、iPhone 17 Pro等超3600份獎品，引起外界關注。公司證實房產價值均在百萬元人民幣以上，得主多為「90後」員工，平均年齡未滿32歲，且不含高階主管。

《紅星新聞》報道，2月11日，影石公司舉辦了2026年度年會，現場照片顯示的5套大灣區商品房、多輛名車等獎品引發關注。

相關新聞：東北「霸總」10年累計給員工發40億花紅 現場擺數米高「現金牆」成標籤

相關新聞：巨額花紅｜河南景區員工領¥45萬 拍片揭打工仔血汗辛酸史｜有片

5名獲得商品房的員工皆為「90後」，其中一人入職未滿兩年，年會當天還穿著Cosplay服飾上台領獎，並表示「挺驚喜的，獎沒有那麼重要，但這個獎背後是一份沉甸甸的認可和期許」。

除房產外，影石還送出6輛名車，其中一人獲得保時捷，另外5人可在理想L7 Pro、新款BMW 3系與特斯拉Model Y三款車型中擇一。

網傳獎品清單顯示，特等獎為36克影石定製金鈔；一等獎包含3台iPhone17Pro、3台影翎AntigravityA1及3份8克定製金鈔，整體獎品數量超過3600份。公司方面向外界證實清單屬實，整體中獎率約80%。

其中，特等獎36克金紙（含黃金36克）由一名入職10天的新員工獲得，另有實習生抽中iPhone17Pro。尾牙活動負責人透露，大灣區住宅的獲獎員工可在兩處環境與配套條件良好的住宅社區中自行選擇。

影石Insta360創辦人劉靖康發文回應：「很多時候，激發高端人才的人心靠成就感、榮譽感或價值共鳴，但直接的物質激勵也很重要。」

據稱，2025年為公司營收規模最高的一年，第四季亦創歷史單季新高，營收增速為近10個季度最高；2025年全年研發投入總額超過此前三年總和，並指出公司更重視長期價值而非短期利潤。

公開資訊顯示，影石Insta360成立於2015年，總部位於深圳，創辦人為劉靖康，主要從事全景相機與運動相機等影像設備研發與銷售，產品行銷全球多個國家與地區。公司近年持續投入影像演算法與硬體整合技術，並在全球消費級與專業級全景影像市場佔有一席之地。