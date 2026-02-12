上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片

上海閔行區七莘路昨日（11日）有在建地鐵工地因施工滲漏，發生大面積路陷。消息指，事件中無人受傷。



據通報，事件發生後七莘路（北起黎康路至七莘路1189號近秀文路）、黎安路（西起秀波路至黎安路667號近秀溪路）部分路段封閉，禁止通行。



有指，滲漏點由中鐵隧道局承建，屬嘉閔線18標段施工範圍，現場啟動應急預案處置，封閉持續至搶險結束。

網上流出影片所見，事發時有路面大面積下陷，附近亦有相信是工人在施工。在道路圍擋的路段，一處路面有明顯凹陷，周圍圍著不少工作人員，周圍堆放著一些施工設施。不久，道路開始迅速塌陷，路面沉入地下，旁邊的簡易工程房也陷入坑洞。同時，坑洞塌陷問題進一步擴大，周圍工作人員迅速散開。



煙塵散開後，可看到坑洞中疑似地下管道受損，管道中不斷向塌陷的坑洞噴水。



2月11日晚，「上海申鐵」發布通報稱，嘉閔線承建的七莘路站至莘建路站區間右線接收端施工時發生局部滲漏現象，正在對滲漏點進行處置，無人員傷亡。 ​​​

該區域曾於2023年8月22日發生新龍路七莘路西側路段路面塌陷，此次為地鐵施工期間的新發事件，暫無次生災害報告。