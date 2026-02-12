曬肌助農︱雲南90後村幹部露點促銷水果 屢遭舉報「擦邊」被限流

雲南有90後村幹部玩健身練得一身健壯體格，八塊腹肌，拍攝多段唯美短片，露點曬肌助農民促銷甘蔗、沃柑，在網上爆紅，80噸沃柑基本售光，卻遭投訴短片「擦邊」傳播不良訊息，被平台限制流量，不准發新影片。當事人直言不「擦邊」沒流量，農民便白辛苦。

靠「露肉」賣出80噸沃柑

據《鳳凰網》報道，雲南屏邊苗族自治縣90後村幹部楊小果，酷愛健身，練出一身肌肉。2025年11月開始，他陸續拍攝多條短片，在網上爆紅，以展示體態來促銷農產品，據他介紹，80噸沃柑基本售光，而賬號亦迅速漲粉，幾乎從0漲到13萬，最多的一條影音獲點讚5.3萬次。

基層幹部大舉「擦邊」助農

楊小果刻意沒在影片裏露出正面，害怕別人認出自己。但要維持流量，賬號就這樣半遮掩地營運下去。他承認，利用尺度有點大的擦邊影片助農促銷，效果很好，「80噸沃柑基本賣完了」，相反，過去曾試過「不露肉」，正經八百地拍片推銷百香果，成績卻慘不忍睹，最後要賤價出售，令他明白如不「擦邊」就沒有流量，農民辛苦種出來的產品便沒有銷路。

不過，楊小果的「擦邊」短片，流量增加的同時，也惹來有傷風化的質疑，過去便被多次投訴，近日平台又以「發布不良信息」為由，罰他3日不得發新短片，並限流30日，這是他三個月內第三次遭舉報。



類似楊小果這拍「擦邊」短片促銷農產品的基層幹部賬號，報道指據不完全統計最少70個，去年抖音助農粉絲過萬帳號已達9.5萬，泛農業內容創作者超過546萬，競爭越來越激烈。

楊小果直言，近3個月協助5、6個農戶促銷產品，但轉化率不理想，「很多人只看影音，不買」，現在又因違規在農曆新年前被封號，直播被迫暫停，令他也陷入流量焦慮，思索要如何轉型，才能有效助農。