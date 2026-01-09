華為手機店請半裸男模跳舞？ 多方澄清：商場活動與門店無關

近日，內地有網友在社交平台發布視頻稱，浙江麗水蓮都區萬地商場在元旦期間舉辦的活動中，出現男性赤裸上身走秀的情況，現場聚集大量圍觀者。網上流傳影像顯示，一批赤裸上身的男子在華為手機店內跳舞，網友認為活動存在「請男模擦邊」內容低俗。

據了解，萬地廣場（麗水店）的視頻賬號中，也發布了相關活動宣傳內容，並配文「萬地猛男致命誘惑」等話語，網友對此表示觀感不佳。

針對「男模脫衣宣傳」質疑，萬地廣場客服1月7日下午表示：「元旦當天廣場的確舉辦了相關的宣傳活動。」他解釋稱：「元旦期間活動主題與健身相關，因此廣場邀請了相關健身人士，部分人員裸露上身只是為了展示肌肉。」他又提到，相關表演人員是受商場方面邀請參加活動的。「活動主題是健身，所以不可避免會裸露上身。可能會有些擦邊」，但是「為了讓廣場熱鬧些」。

對於網上引發「華為手機店請半裸男模跳舞」的說法。一名自稱為該品牌店店長的賬號7日也在社交平台澄清，指該活動由商場方獨立組織安排，與品牌店無關。

該商場客服亦回應稱「廣場活動不涉及任何品牌，路人拍攝傳播的畫面或是表演者巡場時恰好進入了品牌店內。」了解相關情況後廣場也已協助品牌方下架了相關被傳播的視頻。

針對網友質疑「活動存在低俗擦邊」，麗水市文化和廣電旅遊體育局7日下午回應稱：「目前暫未接到相關投訴，但對該情況，相關處理後續會與商場進行溝通協調。」

