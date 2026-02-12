Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨電騙｜男子應聘船員失聯近5個月獲救 近日將乘大使館包機回國

即時中國
更新時間：12:45 2026-02-12 HKT
發佈時間：12:45 2026-02-12 HKT

黑龍江26歲船員于金庫陷「海外高薪」求職陷阱，被騙入柬埔寨電詐園區，經近5個月煉獄後因一場國家級清剿行動獲救。

于女士向內媒稱弟弟于金庫應聘做國際船員後失聯近5個月，確認被騙進柬埔寨電詐園區，2月10日她收到消息稱于金庫已獲救，將於近日坐大使館包機回國。

于金庫。
于金庫父親曾飛往柬埔寨尋子。
于金庫是中國船員。
于女士稱，由於擔心弟弟安全，與弟弟恢復聯繫後，她每天都和弟弟互發消息，通過與弟弟視頻通話，她發現弟弟明顯消瘦。

去年9月，于金庫通過廣東一間公司，拿到一個國際船員的工作機會，月薪高，待遇好，彷彿一張通往財富自由的單程船票已經攥在手裡。然而，出發後很快就失聯，電話不通，微信不回，家人最初還以為是海上信號不好，但家人官方渠道一查，弟弟的工作信息、海員證記錄，統統沒有。于女士報警，警方一查，弟弟最後的定位，赫然出現在柬埔寨。

其近六旬父在1月26日毅然飛往柬埔寨，一個完全陌生的國度，去尋找兒子的蹤跡，結果只能求助大使館。直到1月31日，失聯近5個月後，于女士收到弟弟來電，原來他被騙進了電詐園區，每天都在高壓下工作，更被毒打。

于金庫獲救因為柬埔寨新首相洪瑪奈親自下場主導，開啟了一場號稱「規模最大、力度最強、體系最完整」的電詐清剿行動。

2月6日，中國駐柬大使館發消息稱，自1月1日至2月初，柬埔寨警方搗毀190處電詐窩點，逮捕2508人。

