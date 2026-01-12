柬埔寨電騙｜中國船員轉機後失聯逾十天 妻：最後通話疑暗示報警

35歲中國船員卞昌鵬在柬埔寨轉機後失聯，消息引發關注。據大象新聞，卞昌鵬的妻子丁女士反映，丈夫應聘國際船員工作後，在前往柬埔寨金邊轉機途中失聯，目前已失聯超過10天。失聯前的通話中，卞昌鵬暗示妻子報警。

疑墮假招聘騙局

家屬已向國內警方、海事局及大使館求助。目前從各方獲得的消息顯示：招聘卞昌鵬的船務公司員工身份信息不實，且船員電子申報系統中並未顯示卞昌鵬的上船記錄。

報道指，卞昌鵬今年35歲，江蘇人，是一名有經驗的船員。2025年11月25日，跑完一趟三個月內河航運後回到老家，因家庭經濟壓力，他委託做船務派遣的大學同學唐先生，把簡歷發至船員招聘網站上。

去年12月21日，一名自稱廣州明銳船務公司的工作人員聯繫卞昌鵬，稱他通過了船東「華光海運公司」面試，月薪1680美元（約港幣13104元），工作地點在越南胡志明市港口，計劃於12月24日登船。

但計劃臨時變更，12月21日下午，船東突然通知他第二天就要出發。卞昌鵬於22日從杭州飛往廣州白雲機場。在廣州機場，對方臨時通知改去柬埔寨金邊機場轉機，機票也是明銳船務公司購買。面對卞昌鵬的疑惑，對方承諾：會有柬埔寨大使館的人全程陪同，直到他安全離開柬埔寨。

卞昌鵬於12月22日晚11:30落地柬埔寨金邊德崇國際機場，在23日凌晨與妻子通話報平安後，直到24日上午10點半，他才再次聯繫到丁女士表示已經上船，但不知道船名。

多次重複指母親鼻樑骨斷裂

丁女士認為，在這通電話中，卞昌鵬語氣消沉，他稱母親鼻樑骨斷裂，需要找一位兒子在公安局工作的同村人借錢治療。這段話重複了三四遍，丁女士立即意識到丈夫可能在暗示報警，因為奶奶的鼻樑骨根本沒有斷。此後，卞昌鵬在通話中拒絕視訊通話，對妻子的其他問題也以「不知道、不清楚」回答。

12月30日5時30分，卞昌鵬再次通過微信電話聯繫丁女士。在通話中，他稱自己已經在船上了，讓家人不要擔心。丁女士喊孩子來和丈夫說話，當孩子喊「爸爸」時，卞昌鵬的聲音明顯哽咽了。

電話在不到三分鐘後被掛斷，此後丁女士再也沒能聯繫到丈夫。她隨即在老家報警，邳州市警方通過手機信號定位確認，卞昌鵬在12月24日和30日打電話時都在柬埔寨金邊，但具體位置不詳。

船務公司多次被冒充招聘

事件發生後，丁女士聯繫了廣東海事局。海事局對招聘公司進行核實時，廣州明銳船務公司否認招聘卞昌鵬的人是該公司員工。更令人不安的是，該公司表示，2025年已經發生過三次被人冒充公司名義進行招聘的情況。

而且卞昌鵬的船員電子申報系統上面顯示沒有卞昌鵬的上船記錄。正常情況下，船員一旦上船工作，船東公司就會在系統上登記任職記錄。這令卞昌鵬家屬非常擔心。目前，卞昌鵬的家人和朋友仍在焦急等待消息。

